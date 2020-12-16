陽明山國際大旅館占地案 北市公燈處長遭約談

北市府花卉實驗中心主任宋馥華（右）涉圖利遭約談。記者張宏業／攝影

陽明山國際大旅館占用花卉試驗中心所有的公有地，用來當停車場使用，市府限期要求旅館騰空返還，應賠償130萬元不當得利，但花卉試驗中心主任宋馥華，明知業者已返還點交土地，卻私下派人將圍籬拆除，讓業者繼續使用土地，圖利近百萬元，廉政署今天搜索10處地點，約談7名官商到案，查出宋馥華疑是聽從公園路燈管理處長陳榮興指示，晚間緊急約談陳榮興說明。

同案約談包括北市府公園路燈管理處技工張家豪、黃銘鴻、陽明山國際大旅館劉姓業者、「紹益科技」實際負責人林良益、「景業水電工程」負責人余誌文、「盛資機電」負責人楊逢隆及仲介陳紀全。

據調查，陽明山北投溫泉區的國際大旅館，長期在門口違法占用公有地當停車場，市府開出限期返還令，若業者在期限內騰空返還，原要補償市府的130萬元不當得利，可減免至40多萬元，業者在期限內返還點交，同時在占地周圍設置圍籬，不再讓車輛進入使用。

調查顯示，宋馥華被控於2020年1月間，派員幫旅館把圍籬拆除，讓業者繼續作為停車場使用，等於讓旅館省了近百萬元的補償金，還可繼續違法占用公有地，涉嫌圖利罪。

另外，公燈處技工張家豪、黃銘鴻，負責路燈會勘、施工及發包採購業務，兩人被控對「紹益科技」、「盛資機電」等4家業者，給予容易施工且利潤高的品項施作，收受10萬元賄賂與不正利益，檢察官陳照世認為有違背職務行受賄罪；「紹益科技」另違反公司法驗資不實，同步偵辦。