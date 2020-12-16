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甲仙休閒大飯店欠稅14年終拍賣 生技公司1327萬得標

聯合報 / 記者林伯驊／高雄即時報導

位於高雄台20線旁、南橫公路入口處的甲仙休閒大飯店，10幾年前倒閉，陸續積欠房屋稅、地價稅，遭稅捐機關移送行政執行署高雄分署，歷經3輪法拍都流標；近來欠稅累積400多萬，高雄分署展開第4輪法拍，昨天首拍就有一間環保生技公司投標1327萬5000元，順利得標，全案終於完結。

據了解，甲仙休閒飯店共地上7層、地下1層，總面積1556坪，由吳姓男子及龔女合夥，飯店起初生意不錯，不少團客要進入南橫遊玩，都會先在飯店休憩一晚，但歇業原因連在地人都不太清楚。

高雄分署指出，甲仙休閒大飯店從2006年起，就未繳納房屋稅、地價稅，經高雄市稅捐稽徵處將欠稅案件移送到高雄分署強制執行，2015年間開始拍賣，經過三次減價拍賣都無人應買，之後2016年、2107年重啟第2及3輪拍賣程序，仍乏人問津，都流標收場，高雄分署只能核發債權憑證給原移送機關。

直到去年3月間甲仙休閒大飯店已累積欠稅400多萬元，高市稅捐稽徵處再次移送執行、申請拍賣，高雄分署送請不動產估價師鑑價，價格1263萬942元，行政執行官綜合考量後，核定底價為1277萬5000元；昨天第4輪首拍時，高雄一間環保生技公司以1327萬5000元投標，順利得標拍定，高雄分署後續進行價金分配，將能償還全數欠稅。

位於高雄台20線旁、南橫公路入口處的甲仙休閒大飯店已歇業，積欠400多萬房屋稅、地價稅等。記者林伯驊／翻攝
位於高雄台20線旁、南橫公路入口處的甲仙休閒大飯店已歇業，積欠400多萬房屋稅、地價稅等。記者林伯驊／翻攝

法拍 南橫 生技

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