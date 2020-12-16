國民黨台南議員蔡育輝涉詐領助理費 8萬交保

國民黨台南市議會議員蔡育輝被控詐領助理費，台南地檢署指揮台南市調查處昨天搜索服務處等兩處，傳喚蔡育輝等4人到案說明，經調查，初步估計詐領期間為1年，詐領金額約10多萬元，訊後蔡育輝8萬元交保，程姓辦公室主任4萬元交保。蔡育輝表示，本案是助理間自行同意調整薪資結構，而非中飽私囊，甚至自掏腰包支出助理油料及維修費，人事費還經常透支。

蔡育輝表示，所聘用的助理中，不乏具有退休軍公教身分者，雖然所擔負的工作量多、責任重，承受的工作壓力沈重，卻因有支薪的上限，無法申報獲得對等的酬勞，因此助理間自己溝通認為「利人利己」，而有了私下自行調整的互助共識。