欠房屋地價稅歷9次流標 甲仙飯店終於順利拍賣

高雄市甲仙休閒大飯店積欠房屋及地價稅14年約新台幣400萬元，高雄市稅捐稽徵處將欠稅案移送行政執行署高雄分署，歷經9次流標，15日順利拍賣完成，欠稅可全數受償。

法務部行政執行署高雄分署今天指出，位在甲仙區忠孝路的甲仙休閒大飯店，從民國95年起欠繳納房屋、地價稅，經稅捐稽徵處將欠稅案件移送到高雄分署強制執行。

分署於104年間開始拍賣休閒飯店，因乏人問津，歷經3輪共9次流標；經重新鑑價，鑑定價格為新台幣1263餘萬元，再經承辦行政執行官綜合各項因素核定底價為1277萬5000元。15日進行第一次拍賣程序，由一家生技公司以投標金額1327萬5000元拍定。

高雄分署指出，後續將進行價金分配程序，甲仙休閒大飯店自95年起所欠繳的地價稅及房屋稅總計400萬餘元，可全數受償，歷經多年的欠稅執行程序，全案執行終結。

高雄分署資料顯示，甲仙大飯店的的建築總樓地板面積含7層建築、地下1層及屋頂突出物等共5147平方公尺。