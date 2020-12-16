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老闆被控槍斃同志愛侶改判無罪 被押4年獲釋返家去晦氣

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導

富芮源公司負責人陳萬庭與劉姓男員工同居，被控因感情糾葛餵毒並射殺劉男。新北地院依槍砲、毒品與殺人罪判陳18年等徒刑。全案經上訴、發回，高等法院更三審今改判無罪。陳當庭獲釋，傍晚回到瑞芳住處，雙親依習俗為他去晦氣，迎接他返家。

陳萬庭下午5點多回到老家，依習俗過火爐，媽媽拿著一顆水煮蛋輕敲兒子身體各部位，感謝洗刷冤屈，希望晦氣盡除。

陳萬庭回家後，再次對最高法院法官表示感謝，有照證據判決，因為劉本來就是自殺的。事情發生前，劉在5天內自殺3次，都是他帶劉就醫，他根本不可能會殺劉，感謝法官還他清白。

對於劉男最終身亡，陳萬庭說，已經救他那麼多次了，很遺憾最後一次沒有辦法救活他。

陳被羈押期間，父母每周都去探視。今天他從最高法院獲釋，就眼眶泛紅的父母說「辛苦了」；傍晚回到家，想起造成雙親掛心，再次對父母說辛苦了。他說，回家後最想做的事，就是好好陪伴家人。

陳萬庭的媽媽說，曾拜土地公並詢問說，她的兒子被冤枉，更二審仍判14年，「但沒做就是沒做」，再上訴會發回嗎？神明給了「聖杯」，要她不要煩惱。

陳母說，昨晚又問土地公，今天上午10點就要宣判，她已經擔心5年了，請示會有好的結果嗎？又得到一個「聖杯」，最後確定獲釋，內心很開心。

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高等法院更三審今改判陳萬庭無罪當庭獲釋，陳傍晚回到瑞芳住處，媽媽依習俗為他去晦氣。記者邱瑞杰／攝影
高等法院更三審今改判陳萬庭無罪當庭獲釋，陳傍晚回到瑞芳住處，媽媽依習俗為他去晦氣。記者邱瑞杰／攝影

土地公 新北

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