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新律師法元旦上路 律師懲戒決議攤在陽光下

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

歷時14年修正完成的律師法將在明年1月1日上路，未來民眾透過「律師查詢系統」尋找委任律師時，不再只有姓名、律師證號等資訊，有關律師所屬地方律師公會、懲戒紀錄、律師的照片全是公開資訊，民眾打官司時可以有更好選擇。

法務部說，依新律師法規定，法務部官網內建制的律師查詢系統可以公開更多資料，包括姓名、性別、出生年、相片、事務所聯絡方式、懲處紀錄。

法務部指出，依新法規定，律師懲戒事項也更為公開，法務部「律師懲戒決議書查詢系統」也將在明年1月1日上線，未來律師的懲戒決議書將攤在陽光下。

法務部政務次長蔡碧仲今天說，律師法修法是個龐大工程，法條由53條增加到146條，修法時面對的是最懂法律的律師，因此開過超過100次的修法會議。

蔡還說，律師法修法期間，台北律師公會退出律師公會全國聯合會「如同夫妻離異」，但歷經多次會議律師界「又破鏡重圓」，明年1月1日起也將更名為全國律師聯合會。

法務部政務次長蔡碧仲。記者王聖藜／攝影
法務部政務次長蔡碧仲。記者王聖藜／攝影

律師 法務部

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