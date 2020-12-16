謊稱有管道賣塔位 男子強推骨灰罈遭起訴

新北地檢署偵辦詐欺案件，查出有不法集團聲稱能代為銷售民眾急欲脫手的靈骨塔位，實際上是藉機推銷更多周邊產品，認定以葉姓主嫌為首的13人涉犯組織、加重詐欺等罪，全案今天偵結起訴。

檢方表示，葉姓男子自2015年起，先後與人合資開設了恆昇、釗昇、鴻顥、泓柏等公司，透過不詳管道取得曾經投資靈骨塔位的民眾資料，利用投資者急欲脫手的心態，用話術進行詐騙，共有15人受害。

檢方指出，葉男等人的詐騙手法是宣稱認識道教總會會長、經銷商或買家，有能力賣掉民眾手中的靈骨塔位，但為了成功賣出，必須添購骨灰罐、骨灰罐內膽或刻心經，然後墊高添購物品的單價，從中牟取暴利，行騙一段時間後就更換公司繼續犯案，讓被害人找不到人求償。

葉男等人利用話術詐騙，不法所得約莫1620萬元，檢方今依組織犯罪、加重詐欺和商業會計法起訴，另向法院聲請扣押葉男名下的動產和不動產。