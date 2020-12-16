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詐團「億元買塔位」誘婦吐百萬積蓄 警扮舉牌工逮人

聯合報 / 記者李隆揆／台北即時報導

李姓婦人日前接獲不明來電，聲稱要以上億元購買她名下靈骨塔位、骨灰罈內膽等，卻先後以「節稅」、「方便會計帳面流通及資金堆疊」為由，接續讓李婦吐錢，李支付80餘萬元後驚覺受騙報警處理；警方指示李婦將對方約出來，派員扮成路邊的舉牌工伺機逮人，順利將沈姓車手逮捕到案。

警方調查，李婦今年9月間接到詐團來電，對方自稱仲介，欲購買她名下靈骨塔、骨灰罈內膽及墓園，但故意指李婦塔位價格太高，遲不完成交易。數日後，詐團再次假扮另名開發公司仲介致電李婦，稱其物件搶手，想替她販賣塔位等物件，李婦不疑有他立刻答應，但對方要求李婦先支付30餘萬元用來「節稅」，李婦未做他想，直接交付款項。

後來，28歲沈姓男子自稱仲介，想買李婦所持物件，還強調因地點佳、物件獨特性及市場詢問度高，物件已漲至1億3000萬元，但須先交納1％的款項（130萬元），以利會計帳面流通及資金堆疊，才能進行轉讓交易。

李婦聽聞後先後交付身上僅存的積蓄50萬元，事後與友人討論時，才驚覺受騙，向中正二警分局廈門街派出所報案。

警方獲報將計就計，讓李婦向沈男佯稱已借足尾款，要面交取款，雙方相約中正區一處銀行前碰面，但因現場顯眼，警方靈機一動，直接向一旁的預售屋廣告舉牌工借來廣告牌，假扮舉牌工靠近後，就近監看沈男交易動作，順利將沈逮捕到案；警詢後除依詐欺罪嫌將沈送辦，也將持續追查幕後集團。

警方呼籲，近年來殯葬商品詐騙案件層出不窮，且財損金額多逾百萬元以上，均係利用民眾高獲利或轉賣高報酬等心態，偽以代為買賣操作、加碼購入折扣更多為由行騙，不可不察；若遇類似詐騙案可撥打1999、警政署165反詐騙專線、110報案專線求證釐清，另在購買前務必確認是合法立案的業者，以有效遏止詐騙歪風。

警方向預售屋廣告舉牌工借來廣告牌，假扮舉牌工埋伏，伺機逮人。記者李隆揆／翻攝
警方向預售屋廣告舉牌工借來廣告牌，假扮舉牌工埋伏，伺機逮人。記者李隆揆／翻攝

詐騙 廣告 車手

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