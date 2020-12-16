快訊

從陪聊聯想到陪酒，誰在物化擺攤聊天的北一女學生？

為何他們年薪200萬？ 這些人容易找到「薪」出口

聽新聞
test
0:00 / 0:00

柯市府又爆賄弊案 北檢今搜索約談3公務員

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導

今年7月北市府才爆出建管處人員涉嫌向電梯業者索賄弊案，今又傳出工務局公園路燈管理處也爆出弊端，台北地檢署指揮廉政署今搜索及約談，全案朝違背職務行受賄等方向擴大偵辦。公園處表示，政風室已介入協同調查中。

公園處表示，今上午8時40分法務部廉政署廉政官持搜索票到北市公園處執行案件，搜索路燈科張姓、黃姓技工，以及花卉中心宋姓主任等3人辦公場所，將約談3人到廉政署詢問。

經公園處了解，兩位技工係涉及利用路燈工程向包商索賄，廉政署亦同步搜索3家廠商。

花卉中心遭搜索，據了解，可能與涉及處理北投區湖山段二小段市有地被占用，追償使用補償金涉有圖利占用人的情事。

公園處人員遭約談，北市府副發言人戴于文表示，清廉勤政和正直誠信一直是北市府重要的價值，本案已進入司法偵辦程序，北市府會全力配合檢調偵辦，如果有發現任何不法行為，決不寬貸。

繼7月爆出建管處人員涉賄弊案，柯市府又傳公園處人員遭北檢搜索約談。記者胡瑞玲／攝影
繼7月爆出建管處人員涉賄弊案，柯市府又傳公園處人員遭北檢搜索約談。記者胡瑞玲／攝影

北市 補償金 法務部

延伸閱讀

涉圖利業者 北市工務局公務員遭搜索約談

盧秀燕中捷道歉 柯文哲說歹勢：川崎給瑕疵貨要說明

兩監委查柯文哲器官移植案涉洩密 北檢今火速分案偵辦

2監委涉洩密柯文哲器官捐贈案 北檢已收案預計明年分案

相關新聞

北市府花卉試驗中心涉弊遭搜索 廉政署約談7人

陽明山國際大旅館違法佔用公有地當停車場，市府限期要旅館騰空返還，且應賠償130萬元，但廉政署調查，台北市花卉試驗中心主任...

柯市府又爆收賄弊案 北市府：配合調查絕不寬貸

北市府7月才爆出建管處公務員涉嫌向電梯業者索賄，今再度傳出工務局公園處爆弊案，有技工涉嫌收賄包庇，廉政署今兵分10路搜索...

柯市府又爆賄弊案 北檢今搜索約談3公務員

今年7月北市府才爆出建管處人員涉嫌向電梯業者索賄弊案，今又傳出工務局公園路燈管理處也爆出弊端，台北地檢署指揮廉政署今搜索...

美國國務院次卿來訪時 他闖總統府花圃判拘10日

男子陳瀅全於今年9月美國國務院次卿來台期間，侵入總統府禁區，移送法辦，陳辯稱，他是為了表達希望和平的想法，但認罪，台北地...

竊盜通緝犯萬華流竄 10天偷2次得手逾10萬

36歲江姓男子先前因涉竊案遭台北地檢署通緝，上月又在台北市萬華區連續犯下兩起竊案，得手近10萬元；警方獲報後展開偵辦，未...

洪浩竣簽經紀約卻淪「其他演員」 高院判合約不存在

演員洪浩竣5年前和杉朋娛樂公司簽經紀合約，約定5年期間保障他每年至少擔任2部戲劇類主要演員、播出。洪不滿簽約後杉朋娛樂沒...

高雄男子涉尾隨強拉女大生稱「想認識」 橋檢聲押獲准

高雄市25歲張姓男子本月13日晚間涉騎機車尾隨18歲許姓女大生長達2、30分鐘，還趁許女停紅綠燈時問「我可不可以認識妳？...

國5深夜狂飆186公里 超速一倍...因這理由公危不起訴

黃姓男子今年4月11日凌晨2時許，駕駛汽車行駛國道5號33.7公里處時，被固定測速照相桿拍照取締，通過時速高達186公里...

歷任5基隆市長拆除組長收押 檢：即報即拆拖延不只1件

基隆市政府都發處張姓拆除組長、產發處工商科張姓女員工，昨晚被法院裁定羈押。2人都涉洩漏公共安全聯合稽查行程給業者，張姓組...

桃園警射斃贓車上的少年 死者父求償千萬「告錯」敗訴

楊梅分局草湳派出所警員劉政國4年多前追贓車，他卻近距離開槍、打中坐在駕駛座旁的16歲徐姓少年，徐遭擊斃。台灣高等法院依過...

天道盟太陽會長「鐵霸」涉暴力討債遭訴 檢盼強制工作

天道盟太陽會長「鐵霸」曾盈富、胞弟「太保」曾盈進，2017年間受託討回上億元貨款，率眾直接闖欠債方電子公司會議室，推打楊...

被控槍殺同志愛侶變無罪 一關鍵：微信錄下他打呼3小時

富芮源公司負責人陳萬庭與劉姓員工同居，但劉另有梁姓女友，梁女勸男友和陳分手，陳被控因不甘心而餵毒、射殺劉。新北地院依槍砲...

熱門新聞

影／闖中橫管制男騎士找到了！躲廢棄電廠山洞40天奇蹟生還

英雄獵人找到迷蹤40天邱男 邱姊：將當面奉上50萬獎金

柴山登山客遭50機槍子彈射中 真相疑來自海上快艇演練

歸國男子隔離期間陳屍防疫旅館 初判與新冠肺炎無關

煞不住！彰化東外環下坡 10多輛車連環撞

影／男闖中橫管制站失蹤40天 稱「想撿幾萬塊摔下30樓」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。