柯市府又爆賄弊案 北檢今搜索約談3公務員

今年7月北市府才爆出建管處人員涉嫌向電梯業者索賄弊案，今又傳出工務局公園路燈管理處也爆出弊端，台北地檢署指揮廉政署今搜索及約談，全案朝違背職務行受賄等方向擴大偵辦。公園處表示，政風室已介入協同調查中。

公園處表示，今上午8時40分法務部廉政署廉政官持搜索票到北市公園處執行案件，搜索路燈科張姓、黃姓技工，以及花卉中心宋姓主任等3人辦公場所，將約談3人到廉政署詢問。

經公園處了解，兩位技工係涉及利用路燈工程向包商索賄，廉政署亦同步搜索3家廠商。

花卉中心遭搜索，據了解，可能與涉及處理北投區湖山段二小段市有地被占用，追償使用補償金涉有圖利占用人的情事。