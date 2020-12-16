北市府花卉試驗中心涉弊遭搜索 廉政署約談7人

廉政署外觀。聯合報系資料照

陽明山國際大旅館違法佔用公有地當停車場，市府限期要旅館騰空返還，且應賠償130萬元，但廉政署調查，台北市花卉試驗中心主任宋馥華明知旅館業者繼續佔用土地，派人只拆除圍籬，讓業者減免賠償費用，涉及圖利，廉政署今天搜索北市府等10處地點，約談宋等7人到案，晚間移送台北地檢署複訊。

公園路燈管理處技工張家豪、黃銘鴻，負責路燈會勘、施工及發包採購業務，2人被控對「紹益科技」、「盛資機電」等4家業者，給予容易施工且利潤高的品項施作，涉及收受10萬元賄賂與不正利益，同步約談到案。

同案約談包括「紹益科技」實際負責人林良益、「景業水電工程」負責人余誌文、「盛資機電」負責人楊逢隆及仲介陳紀全，全案共有3名公務員、4名業者涉及行收賄。

北市府今年7月才爆出建管處基層公務員向電梯業者索賄案，今天工務局的公園路燈工程管理處也傳出收賄，全案朝貪汙違背職務行受賄罪偵辦。