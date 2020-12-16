涉圖利業者 北市工務局公務員遭搜索約談

檢廉獲報，台北市政府工務局公燈處花卉試驗中心宋姓主任，被控圖利業者；公燈處張姓、黃姓技工涉嫌收賄約10萬元。北檢今天指揮廉政署兵分10路搜索，並約談宋、張、黃等人。

工務局公園路燈工程管理處下午表示，政風室已介入協同調查。

檢廉接獲檢舉，陽明山國際大旅館因違法佔用公有地當作停車場，須支付補償費新台幣130萬元，業者若依相關規定於限期內返還，可減收補償費，僅須繳交約40萬元。業者繳交40萬元補償費後，宋男被控於今年1月間仍讓業者繼續佔有土地，涉犯貪污治罪條例圖利罪。

另外，公燈處路燈科張姓、黃姓技工負責路燈會勘、施工、發包、採購業務，2人被控於108年間收受4家業者賄款或不當利益約10萬元，讓業者施作利潤高的品項，涉嫌貪污治罪條例收賄罪。

北檢今天指揮廉政署，兵分10路搜索花卉試驗中心宋男辦公處所等處，並以被告身分傳喚宋男、張男、黃男、林姓、余姓、楊姓廠商及陳姓仲介到案，稍晚將移送台北地檢署複訊。