涉圖利業者 北市工務局公務員遭搜索約談
檢廉獲報，台北市政府工務局公燈處花卉試驗中心宋姓主任，被控圖利業者；公燈處張姓、黃姓技工涉嫌收賄約10萬元。北檢今天指揮廉政署兵分10路搜索，並約談宋、張、黃等人。
工務局公園路燈工程管理處下午表示，政風室已介入協同調查。
檢廉接獲檢舉，陽明山國際大旅館因違法佔用公有地當作停車場，須支付補償費新台幣130萬元，業者若依相關規定於限期內返還，可減收補償費，僅須繳交約40萬元。業者繳交40萬元補償費後，宋男被控於今年1月間仍讓業者繼續佔有土地，涉犯貪污治罪條例圖利罪。
另外，公燈處路燈科張姓、黃姓技工負責路燈會勘、施工、發包、採購業務，2人被控於108年間收受4家業者賄款或不當利益約10萬元，讓業者施作利潤高的品項，涉嫌貪污治罪條例收賄罪。
北檢今天指揮廉政署，兵分10路搜索花卉試驗中心宋男辦公處所等處，並以被告身分傳喚宋男、張男、黃男、林姓、余姓、楊姓廠商及陳姓仲介到案，稍晚將移送台北地檢署複訊。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言