美國國務院次卿來訪時 他闖總統府花圃判拘10日

男子陳瀅全於今年9月美國國務院次卿來台期間，侵入總統府禁區，移送法辦，陳辯稱，他是為了表達希望和平的想法，但認罪，台北地院審理，依侵入建築物附連圍繞土地罪判陳拘役10日，得易科罰金1萬元。可上訴。

檢察官指控，陳瀅全因見美國國務院次卿克拉奇（Keith Krach)來台訪問，欲藉由舉牌表達希望和平的意見，今年9月18日上午8時許，自台北市中正區重慶南路一段跳躍外圍矮牆，闖進總統府北花圃園區。

陳瀅全跳進禁衛區後，造成總統府內警報器鳴響，執勤的哨兵察覺有異，將陳當場逮捕，案經總統府秘書長委請憲兵211營第二連少尉輔導長林嘉壕向警方提訴，將陳瀅全移送法辦，檢察官聲請簡易判決處刑，法院審查庭中，陳認罪。