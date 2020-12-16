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美國國務院次卿來訪時 他闖總統府花圃判拘10日
男子陳瀅全於今年9月美國國務院次卿來台期間，侵入總統府禁區，移送法辦，陳辯稱，他是為了表達希望和平的想法，但認罪，台北地院審理，依侵入建築物附連圍繞土地罪判陳拘役10日，得易科罰金1萬元。可上訴。
檢察官指控，陳瀅全因見美國國務院次卿克拉奇（Keith Krach)來台訪問，欲藉由舉牌表達希望和平的意見，今年9月18日上午8時許，自台北市中正區重慶南路一段跳躍外圍矮牆，闖進總統府北花圃園區。
陳瀅全跳進禁衛區後，造成總統府內警報器鳴響，執勤的哨兵察覺有異，將陳當場逮捕，案經總統府秘書長委請憲兵211營第二連少尉輔導長林嘉壕向警方提訴，將陳瀅全移送法辦，檢察官聲請簡易判決處刑，法院審查庭中，陳認罪。
判決指出，陳瀅全為智識成熟的成年人，行經總統府前，經憲兵制止靠近，仍不聽勸阻，執意翻越總統府外圍矮牆，侵入北花圃園區內，欠缺法治觀念，考量他犯後坦承犯行，自陳從事之職業、智識程度、家庭經濟狀況及犯罪動機，判拘役刑。
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