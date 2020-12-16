竊盜通緝犯萬華流竄 10天偷2次得手逾10萬

36歲江姓男子先前因涉竊案遭台北地檢署通緝，上月又在台北市萬華區連續犯下兩起竊案，得手逾10萬元；警方獲報後展開偵辦，未料江男身分狡兔三窟，四處租住，警方經一個月積極埋伏蒐證，才順利將其逮捕到案，依法送辦。

萬華分局西門町派出所11月2日下午接獲轄內一名林姓女子報案，指其出差3日，返家時卻發現自家住處遭竊，家中大門門鎖被破壞，屋內遭翻箱倒櫃，現金1萬2500元、存錢筒、價值近8萬元的5枚戒指、2條金項鍊，財損共9萬2500元。

警方獲報後展開偵辦，發現江嫌雖然常在萬華區出沒，但狡兔三窟、四處租住，居無定所，查緝難度倍增。所幸警方歷經一個月的積極埋伏蒐證，12月9日順利將其逮捕到案。

警方發現，江嫌先前就因涉及竊盜案，遭台北地檢署發布通緝，上月初闖入林女家中行竊後，10日後又到萬華區國興路一帶行竊，偷走價值1萬5000元的天珠，雖江嫌對林女住處竊案矢口否認，但警詢後仍將其移送北檢偵辦。

警方呼籲，街坊鄰居平時應多交流互動，發揮守望相助、敦親睦鄰的精神，遇有可疑人士應及時向大樓保全、管理委員會反應及向其他住戶提醒，另可於住處裝設監視器，以威嚇預謀犯案的潛在竊嫌，並提升住處整體監控力，降低住宅竊盜發生率。