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洪浩竣簽經紀約卻淪「其他演員」 高院判合約不存在

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

演員洪浩竣5年前和杉朋娛樂公司簽經紀合約，約定5年期間保障他每年至少擔任2部戲劇類主要演員、播出。洪不滿簽約後杉朋娛樂沒履約，2018年4月請律師發函終止經紀合約，但杉朋娛樂仍以經紀公司名義自居，洪認為影響工作權，提確認經紀合約關係不存在訴訟。台北地院判洪勝訴，高等法院今駁回杉朋娛樂上訴。

洪浩竣2016年曾擔任亞洲旅遊台「世界都是我的菜」外景主持人，今年播出的電視劇「四月望雨」、「女力報到－正好愛上你」也可見到他的身影。

洪主張，2018年4月11日委請律師發函終止經紀合約後，杉朋娛樂仍以他經紀公司名義，通知有意邀請他演出的人「須經其同意」，嚴重影響他的工作權，因此提訴訟請求確認雙方經紀合約關係自當年4月13日起不存在。

杉朋娛樂不服一審敗訴，上訴高等法院。高院認為，經紀合約第20條載明杉朋娛樂要保障洪浩竣每年至少2部戲劇類節目主要演員演出、播出，若未達此標準，洪即可終止合約，公司不得異議，而簽約後，公司替洪安排的工作多為主持、試鏡、廣告、參演片長僅數分鐘的為電影，都不是戲劇類節目。

檢視洪浩竣的作品，像是「冒牌天使」舞台劇，只是飾演歌隊成員，不是主要角色。洪雖曾參與「大人情歌」、「我的極品男友」、「1006 的房客」等戲劇類節目演出，但出場集數不多，節目說明中將被他列為「其他演員」，且對洪飾演角色的介紹很簡略，高院認為明顯不是「主要演員」。

洪浩竣雖在「四月望雨」的單元「雨夜花」擔綱男主角，但節目從2017年年底拍攝完成後，直到2018年4月終止合約之日止，都沒播出，也不符合經紀約「每年至少兩部戲劇類節目主要演員之演出、播出」約定。

高院認為杉朋娛樂提供的演出機會既然和經紀合約內容不符，洪浩竣自然得終止合約，關係在2018年4月13日杉朋娛樂收到律師函時即告終止。本件得上訴。

林韋君在「四月望雨」戲中與洪浩竣有段苦戀。圖／台視提供
林韋君在「四月望雨」戲中與洪浩竣有段苦戀。圖／台視提供

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