國5深夜狂飆186公里 超速兩倍...因這理由公危不起訴

黃姓男子今年4月11日凌晨2時許，駕駛汽車行駛國道5號33.7公里處時，被固定測速照相桿拍照取締，通過時速高達186公里，比速限90公里多出1倍，被警方依公共危險罪嫌送辦，但宜蘭地檢署認為，黃男超速行為未對道路造成破壞，或影響交通往來，不符合公共危險罪構成要件，予以不起訴處分。

不起訴書指出，黃男今年駕駛汽車行經國5路段，因超速被國道警方取締，警方循線找到黃男，認為黃當時駕車超速，且時速高達186公里，已經妨害公眾往來安全，因此依照刑法185條妨害公眾往來安全罪嫌送辦，面臨5年以下有期徒刑、拘役或1.5萬元以下罰金。

黃男到案時坦承「超速」，但強調當天母親身體不適，接到電話後急著開車從桃園回來宜蘭，因當時國5無其他車輛，所以才會開得比較快。

經宜蘭地檢署調查，檢方認為，刑法185條第1項所謂損壞或壅塞陸路、水路、橋樑或其他公眾往來之設備或以他法致生往來之危險者，是指行為樣態及客體內容，「損壞」即為破壞，「壅塞」則是以障礙物阻斷，「他法」則指偽製標誌，將人、車導入險路、絕路。

檢方解釋，該法以他法致生往來之危險者，也需要達損壞、壅塞道路的程度才算，但駕駛車輛「超速、闖紅燈、逆向」等方式，時間短暫，不具延續性，對往來車輛不具一般性。

檢方檢視警方取締照片，發現黃男駕駛當下，並無其他車輛，超速行為也未對道路造成損壞，未見對於其他車道、用路人往來有何影響，或使道路喪失原有功能；無從認黃男有構成損壞、壅塞道路狀況，與刑法185條第1項構成要件不符，黃男罪嫌不足，行為不構成犯罪，因此予以不起訴。