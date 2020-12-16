歷任5基隆市長拆除組長收押 檢：即報即拆拖延不只1件

基隆市政府都發處張姓拆除組長、產發處工商科張姓女員工，昨晚被法院裁定羈押。2人都涉洩漏公共安全聯合稽查行程給業者，張姓組長另對應即報即拆違章建築，涉嫌刻意拖延不拆，以及犯公務員財產來源不明罪嫌。基隆地檢署今天指出，張涉拖延即報即拆不只1件，目前清查釐清。

張姓組長在基隆負責拆除違建十多年，被收押讓不少人感到意外，他歷任5任市長，包括林水木，李進勇，許財利，張通榮到現任市長林右昌。

拆除違建工作住往要面對建築法令、建築物來龍去脈、當事人、民代、檢舉人等重重壓力，被認為是件苦差事，但也因排拆與否及時間先後，依狀況不同而有異，拿捏就有空間，外界認為「心臟要很強」，面對種種狀況。

基隆地檢署今天指出，張姓組長對於應即報即拆的施工中違章建築，刻意拖延不拆，涉嫌不法，目前掌握不只1件，全部有多少件，還要清查比對，目前查到涉及公務員財產來源不明罪嫌。

基隆地檢署指揮法務部廉政署北部地區調查組，前天持基隆地院核發的搜索票到市府都發處、產發處辦公室等近20處執行搜索，並同步約談涉案公務員、業者及相關人士共17人。

基檢前晚漏夜偵訊，認為張姓組長和張女涉嫌圖利等罪嫌重大，最輕本刑5年以上，且有串證、逃亡之虞，昨天向法院聲請羈押禁見。法院昨下午開庭審理後，認定張姓組長分涉貪汙治罪條例公務員對於主管事務圖利罪、對非主管或監督事務利用職權機會圖利罪、公務員財產來源不明罪及刑法公務員洩密罪；張女涉犯對於非主管或監督之事務利用職權機會圖利罪、刑法公務員洩密，嫌疑重大。