桃園警射斃贓車上的少年 死者父求償千萬「告錯」敗訴

楊梅分局草湳派出所警員劉政國4年多前追贓車，他卻近距離開槍、打中坐在駕駛座旁的16歲徐姓少年，徐遭擊斃。台灣高等法院依過失致死罪判劉5月徒刑，得易科罰金，最高法院上月駁回上訴定讞。徐父求償1千萬元，高院民事庭以「刑事附帶民事訴訟」應以桃園市政府為賠償義務機關，判敗訴。

徐母另提國賠，桃園地院今年7月判市府、警局國賠148萬元，因已賠償完畢而告確定。

2016年1月21日凌晨，劉政國（32歲）與兩名員警巡邏經過楊梅區瑞溪路發現失竊轎車，閃燈鳴笛警示，對方拒停並加速逃逸，雙方在楊梅、平鎮、大溪等地高速追逐，員警後來攔停贓車。贓車停下後又試圖加速繞過警車逃逸，劉朝車子右側開槍，子彈貫穿右後車門玻璃、打中徐姓少年。劉開槍時，距贓車右側僅約0.18公尺、後方1.65公尺。

檢方偵訊時，劉政國稱當時情況緊急，懷疑車上乘客有藏毒或涉其他刑案才開槍制止，使用槍械並無不當。檢察官檢視行車記錄器，發現贓車只是逃避檢查，並無衝撞警車或攻擊員警的行為，員警當下並未遭到生命危害。檢方認為使用槍械應把握急迫性、必要性原則，也應以侵害法益最小方式處理；以當時的狀況，員警應該放棄射擊，採其他方式逮捕，開槍已逾越比例原則，認定警員有過失。

徐父認為劉政國是下車後近距離開槍，槍口是朝上而不是朝車輪，批評劉是「因情緒故意開槍」，怎符合警械使用條例？最高法院以二審認事用法無違誤，駁回檢察官上訴，也就是劉遭判5月得易科罰金之刑定讞。

徐父在刑案上另提附帶民事訴訟，認為劉的過失行為害他喪子，應賠償1千萬元。

警械使用條例第11條規定警察執行職務使用警械致人傷亡時，「由各該級政府支付醫療費、慰撫金、補償金或喪葬費；其出於故意之行為，各該級政府得向其求償。」。高院認為劉政國任職桃園市警楊梅分局，徐父應以劉所屬「各該級政府」即桃園市政府為賠償義務機關，不能直接向劉個人請求，因此駁回原告之訴、假執行聲請。