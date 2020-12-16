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天道盟太陽會長「鐵霸」涉暴力討債遭訴 檢盼強制工作

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

天道盟太陽會長「鐵霸」曾盈富、胞弟「太保」曾盈進，2017年間受託討回上億元貨款，率眾直接闖欠債方電子公司會議室，推打楊姓老闆逼迫簽1億9885萬元本票，並對被害人老婆、胞兄電話恐嚇、潑漆。台北地檢署今依違反組織犯罪條例、恐嚇等罪起訴曾氏兄弟等9人。

檢警調查，楊姓老闆的上櫃電子公司積欠另家電子公司上億元貨款，曾氏兄弟受託催討債務。2017年11月1日，率眾前往辦公室，拍桌、敲桌，並斥責、推打楊姓老闆頭部，強逼對方簽下1億9885萬元本票。

2018年1月25日，曾氏兄弟帶幫眾與楊男約在新北市新店區寶橋路處見面，施壓上車前往某住處。曾氏兄弟等人竟強行搶走楊男手機並當場恫嚇：「現在這些錢是整個社團的錢…把你抓到山上應就不是1千萬元可以處理的。」並逼迫楊男寫下妻兒聯絡電話及就讀學校。

2018年3月5日，曾盈富指揮幫眾到楊男胞兄經營的醫美診所，恫嚇稱「你弟弟跟我有債務糾紛，欠的金額很大，大到可以出人命！是好幾個億！」要求楊兄幫忙還債、潑漆診所並轉告楊男出現解決債務。

此外，曾氏兄弟打電話恐嚇楊妻：「你老公再不出面處理債務，別怪我對你家人不客氣！」，又威脅楊妻說：「跟妳先生說我在你小孩就讀的國小等他。」楊男因多次被威脅而報警提告。

檢方認為，曾盈富屢次利用組織成員暴力討債，位居領導地位，足認有犯罪習慣，且法治觀念偏差有反社會危險性及受教化矯治的必要性，為使其記取教訓，達到懲罰、矯治目的，認有依組織犯罪防制條例規定，有必要於刑之執行前令入勞動場所強治工作。

天道盟太陽會長「鐵霸」曾盈富及胞弟，2017年間受託討回上億元貨款，率眾直接闖欠債方電子公司會議室，推打楊姓老闆逼迫簽1億9885萬元本票，並對親屬電話恐嚇、潑漆。台北地檢署今依違反組織犯罪條例等罪起訴曾氏兄弟等9人。圖／本報資料照。
天道盟太陽會長「鐵霸」曾盈富及胞弟，2017年間受託討回上億元貨款，率眾直接闖欠債方電子公司會議室，推打楊姓老闆逼迫簽1億9885萬元本票，並對親屬電話恐嚇、潑漆。台北地檢署今依違反組織犯罪條例等罪起訴曾氏兄弟等9人。圖／本報資料照。

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