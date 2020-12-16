逸仙法師性侵19歲女主持還威脅下符詛咒 判賠80萬元

「逸仙法師」徐順誠以「聖國黃帝總宗堂」精神領袖自居，2017年1月27日、除夕夜，他在桃園一家宮廟膳房，趁19歲的女主持留宿，竟強制性交，還毆打反抗的女主持。女住持逃到廁所躲避，打電話向媽媽求救。女主持除提告外也求償200萬元，桃園地院判徐賠償80元；徐上訴，高院今駁回。

刑事部分，桃院依強制性交罪判徐4年徒刑、傷害罪處5月得易科罰金之刑，高等法院雖駁回上訴，但最高法院今年3月撤銷、發回更審，高院更一審審理中。

徐順誠自稱「逸仙法師」，以「聖國黃帝總宗堂」精神領袖身分在高雄、南投竹山和桃園龍潭等處設立宮廟。

被害女子的母親2012年間帶她參加宮廟法會，當時被害人正值叛逆期，徐向她母親表示可留在宮廟內「養成性格」，從此她便跟著徐四處參加宮廟活動；2015年2月，徐宣布女子接任一間宮廟的主持。

但2016、17年間，女主持因結識其他男子，徐順誠認為她荒廢宮廟事務，在宮廟的LINE上宣布拔掉她「主持」職位。2017年1月27日、除夕夜，女子回宮廟參加活動，並留宿膳房，詎料遭徐性侵，徐還恐嚇「如果和其他男生在一起，會讓男生不得好死」、「如果敢離開，會打斷妳的腿」、「會對妳家人下符，讓妳家人不得好死」。

徐順誠落網後坦承有「指交」，但否認有強制性交或動手打人，辯稱和女住持是「男女朋友」，當天是在正常交往的情況下自然發生，況且案發後女主持已和他訂婚，根本沒有檢方指控的這些事。

桃園地院民事庭認為徐以宗教領袖身分強制性交、傷害、恐嚇，事發後也企圖以甜言蜜語誘惑被害人，想營造相處融洽的假象以免責，造成被害人不可抹滅的心理創傷，衡量雙方身分、資力和智識程度，判徐賠償80元精神慰撫金。