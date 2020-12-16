「天龍三溫暖」近距離槍殺泊車組長 槍手判無期徒刑定讞

男子黃坤仁去年6月在台北市天龍三溫暖外，近距離持槍射擊黃姓泊車組長，導致黃頭部中彈死亡，一、二審均判黃無期徒刑，褫奪公權終身，最高法院駁回上訴，全案定讞。

判決指出，黃坤仁（52歲）去年6月16日喝完高梁酒後，晚間10點搭計程車到天龍三溫暖，因酒後步伐不穩，黃姓泊車組長上前攙扶，黃坤仁不滿肢體接觸，先亮槍指向泊車組長後，失去平衡跌倒在地，黃姓泊車組長趁機求助，未料黃坤仁起身追上前近距離開槍，擊中黃姓泊車組長頭部，緊急送醫仍身亡。

黃坤仁否認有殺人犯意，供稱自己當時酒醉沒有意識，不記得在三溫暖外的行為，看到監視器畫面才知曉自己的作為，真的很懊悔。士林地院一審依殺人罪判黃坤仁無期徒刑，褫奪公權終身，另持具有殺傷力改造槍枝部分，判4年2月徒刑，併科15萬元罰金。

案件上訴，高院認為，黃坤仁經心理衡鑑認定為衝動人格，屬於酒後狂燥型，喝酒容易情緒暴躁，他明知自身情況，犯案前卻仍大量飲酒，才造成行為控制能力降低，屬自行招致，無法減刑。

高院指出，本案沒有證據證明黃坤仁受人託付寄藏槍彈，另一審漏未認定黃坤仁案發前就取槍近距離指向泊車組長，也未判斷黃坤仁是否受酒精影響，導致行為辨識能力降低，因此撤銷改判。