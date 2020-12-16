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精障男覺得被叔叔一家人看不起 竟在白飯、鹽罐摻農藥

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

台南市胡姓男子智能不足且罹精神疾病，與叔叔、姪子同住三合院，覺得叔叔一家人都看不起他，去年1月間自龍眼焙灶取得農藥，在叔叔飯鍋裡下藥，食用後全身無力、嘔吐緊急送醫，5月間堂弟妻子晚餐炒飯加鹽，一家人食用後身體不適就醫治療，鹽罐內食鹽也驗出農藥，胡辯稱只想嚇嚇他們，台南地院認他辨識能力顯著降低，應執行8月徒刑，執行前令入相當處所監護2年。

檢警調查，胡於去年1月20日上午11時前，在東側廚房電鍋白飯內，摻入農藥「萬靈」，叔叔食用電鍋內白飯時，發覺味道苦澀後立即吐出，並覺得全身無力、腳軟、嘔吐 ，經鄰居撥打119將叔叔送柳營奇美醫院急診，堂弟懷疑遭人下毒，保存白飯送交警方檢驗。

無獨有偶，5月3日下午1時33分，胡又廚房食鹽罐內摻入農藥「萬靈」。堂弟妻子下午5時晚餐炒飯時，加入罐內食鹽，堂弟及兩姪子食用炒飯後因身體不適就醫治療，堂弟頭暈、兩姪子則有急性腸胃炎。後經調閱監視錄影及鹽罐送檢驗後，警方循線查獲。

白飯、鹽罐內食鹽，經送農委會農業藥物毒物試驗所等單位鑑定結果，均檢出農藥殺蟲劑納乃得成分，與「萬靈」具殺蟲劑納乃得成分相符。

胡坦承，他是因叔叔一家人都看不起他，所以才會下毒，沒有要毒死特定的人，只是想嚇嚇他們而已。他說，是從龍眼烘焙寮內取出萬靈粉殺蟲劑，並用一張紙包起來，帶回至住處，再將萬靈粉全部摻入鹽巴罐內。

他表示，在電鍋內白飯下毒的經過，就跟在鹽巴罐下毒經過情形手法一模一樣；他也是趁四下無人之際手握住一包裝有萬靈粉的紙進入廚房，並走到電鍋旁，打開鍋蓋將萬靈粉倒進去。

經嘉南療養院精神鑑定，有精神上的疾病、重度智能不足及癲癇病史等，致其辨識而行為能力，已達顯著降低。同時認胡功能退化，若令其精神病狀態持續、功能繼續退化，將有極高的再犯風險。

台南地院審酌，胡目前已在精神護理之家監護中，本院審理中已行動不便，需派警偕同出庭。且準備程序時，甚至因身體狀況不佳，無法為完全陳述，經訓練後狀況才有改善。院方認胡犯傷害罪兩罪，應執行8月徒刑，可易科罰金，緩刑2年，且應於執行前令入相當處所監護2年。

台南地院合議庭認胡姓男子犯傷害罪兩罪，應執行8月徒刑，可易科罰金，緩刑2年，且應於執行前令入相當處所監護2年。記者邵心杰／攝影
台南地院合議庭認胡姓男子犯傷害罪兩罪，應執行8月徒刑，可易科罰金，緩刑2年，且應於執行前令入相當處所監護2年。記者邵心杰／攝影

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