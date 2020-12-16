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大逆轉！ 老闆被控槍斃同志愛侶 高院更三審判無罪

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大逆轉！ 老闆被控槍斃同志愛侶 高院更三審判無罪

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

富芮源公司負責人陳萬庭與劉姓員工同居，但劉另有梁姓女友，梁女勸男友和陳分手，陳被控因不甘心而餵毒、射殺劉。新北地院依槍砲、毒品與殺人罪判陳18年徒刑，褫奪公權8年，得易科罰金之刑部分處刑5月，案經上訴、發回，高等法院更三審今改判無罪。

因速審法規定，陳撤銷羈押，高院諭知以30萬元交保、限制住居與限制出境8月。陳聽到判決，激動地轉頭向前來旁聽的家人說「終於無罪了」；陳母急著問如何交保，陳還交代說「明天再辦就好了」，相當欣喜。

劉姓員工2014年間和老闆陳萬庭同居，梁姓女友探視時曾目擊他們一起洗澡，且裸睡的男友身旁還有用過的保險套與潤滑液體，要求男友「搬出來」。

劉預定在前年3月搬離，陳萬庭被控因不滿感情破裂，在2月28日時約他到新北市一家汽車旅館，再讓對方吸食安非他命、飲用管制藥品butylone和愷他命、芬納西泮，劉休克。陳再持槍朝劉的左腦射擊，子彈貫穿劉頭部，陳再打電話請櫃檯呼叫救護車，劉送醫不治。

陳萬庭落網時坦承吸毒，但否認持有槍彈、殺人，推稱這些槍、毒都是劉姓員工所有；他指劉因「懷疑女友劈腿」，才會想不開自殺。陳辯，扣案槍枝和「奶茶包」上會採到他的指紋，是因為他將子彈退出槍枝。一、二審認為陳萬庭非法持有槍、彈，法紀觀念薄弱，又因感情生變就餵毒、殺人，事後還狡辯，不應輕縱。

因歷審都判陳有罪，他聽完判決後皆難掩失望，甚至驚慌地向家人說「怎麼會這樣？」；高院更三審今逆轉改判他無罪，陳當聽說「太好了」，面對鏡頭時更吐露「洗刷清白」。

陳萬庭被控毒殺劉姓愛侶，高院更三審今改判無罪，陳聽到判決後高興地說「終於清白了」。記者王宏舜／攝影
陳萬庭被控毒殺劉姓愛侶，高院更三審今改判無罪，陳聽到判決後高興地說「終於清白了」。記者王宏舜／攝影

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