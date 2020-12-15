男遭前女友抓傷稱重鬱、無法工作 索564萬只判賠3千

5旬李姓男子和交往10年的許姓女友分手，幾天後許女到李家拿物品，兩人在停車場拉扯。李控訴自己左手食指、中指和無名指等5處遭抓傷，因此罹患嚴重憂鬱症，必須定期就診、治療，也無法工作，依男性平均餘命77.3歲計算，向許女求償564萬餘元。士林地院判許女賠3千元精神慰撫金，李上訴，高等法院駁回。

刑事部分，許女被依傷害罪起訴，士院判1萬元罰金，高院今年駁回她上訴定讞。

李姓男子表示，2018年事發時他只有50歲，距離我國男性平均死亡年齡還有27.3年，他每月得花240元到精神科就診，再加上事發距65歲退休還有15年，因此要求許姓年女友共賠償564萬8832元。

許姓女子不否認2018年4月20日兩人曾拉扯，但同年5月17日就經公證簽和解契約書，就兩人交往期間的借貸、贈與和損害和解，她還還了李的贈品和5萬元賠償。許女認為，李主張拉扯而無法工作、需要就醫，但沒舉證因果關係、拿出單據，且索討超過5百萬，完全不合理。

許女說，李提的病歷表只記載「雙相情緒障礙症，目前有憂鬱症發作」，沒說憂鬱症的原因，且拉扯只有皮肉傷，不至於會造成憂鬱症、不能再工作。

高等法院認為李姓男子因拉扯而受表淺性傷害，傷勢輕微，且許女事後也道歉，賠償金3千元合理。而李的病歷上記載「長期失眠」、「兩週前曾有想死的念頭，但沒有去做，可能和感情上的事有關」，不足以證明他患憂鬱症和許女傷害行為有關。