羈押基市拆除組長 罪嫌包括圖利、洩密、財產來源不明

基隆市政府都發處張姓拆除組長、產發處工商科張姓女員工今被檢方聲押，法院晚間裁准。記者邱瑞杰／攝影

基隆市政府都發處張姓拆除組長、產發處工商科張姓女員工，今晚被法院裁定羈押。2人都涉洩漏公共安全聯合稽查行程給業者，張姓組長另對應即報即拆違章建築，涉嫌刻意拖延不拆，以及犯公務員財產來源不明罪嫌。

基隆地檢署指出，張姓組長和張女共同洩漏聯合稽查行程給業者，使業者在排定受稽查日停止營業，閉門規避稽查受罰。張姓組長對於應即報即拆的施工中違章建築，刻意拖延不拆，涉嫌不法。

基隆地檢署指揮法務部廉政署北部地區調查組，昨天上午持基隆地院核發的搜索票，前往市府都發處、產發處辦公室等近20處執行搜索，並同步約談涉案公務員、業者及相關人士共17人。

基檢動員6名主任檢察官、檢察官昨晚漏夜偵訊，認為張姓組長和張女涉嫌圖利等罪嫌重大，最輕本刑5年以上，且有串證、逃亡之虞，今天上午向法院聲請羈押禁見。

法院下午3點開庭審理後，認定張姓組長分涉貪汙治罪條例公務員對於主管事務圖利罪、對非主管或監督事務利用職權機會圖利罪、公務員財產來源不明罪及刑法公務員洩密罪；張女涉犯對於非主管或監督之事務利用職權機會圖利罪、刑法公務員洩密，嫌疑重大。

法官指出，2人犯最輕本刑5年以上重罪，有相當理由認為有逃亡、湮滅證據或勾串證人之虞，非予羈押顯難追訴、審判，應予羈押，並禁止接見通信。