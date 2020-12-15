加利公司老闆想用爛口罩原料「弄崩市場」 檢方痛批：黑心商人
加利公司負責人林明進涉嫌輸入大陸口罩混充國家實名制口罩，甚至和大陸人士討論輸入劣質口罩原料熔噴布，打擊同業、弄崩市場，檢察官痛批是黑心商人，今日依照詐欺等罪嫌起訴。
檢方搜索發現，林明進涉向大陸地區安徽安景瑞公司無紡布製品公司，輸入467萬8千片非醫用口罩，混充實名制口罩，上繳徵用口罩，又販售給一般客戶。
今年７月間林指示安景瑞經理彭棟芳，口罩要用鋼印打上「carry mask」，產量徵用會到12月31日，還說「反正能交政府，不怕」。
林明進欲向另一名大陸人士昌華雄，以輸入關鍵的口罩原料熔噴布名義，夾帶口罩，且明知實驗室檢測後，熔噴布過濾病毒的效率「衰減太厲害」仍討論輸入爛熔噴布，企圖打擊同業「弄崩市場」。
檢察官痛批，林明進加入口罩國家隊，反而輸入大陸口罩，混充國家隊徵用的實名制醫用口罩，犯行惡劣利用疫情期間大賺黑心錢，根本是黑心商人。
林明進、加利公司、特建公司涉犯詐欺罪嫌及違法藥事法，不法所得高達3407萬餘元，今日士檢偵結依法起訴。
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