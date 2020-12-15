快訊

「C字藏台灣圖」貨機新塗裝挨批 華航9字回應

變種病毒的恐懼？倫敦與英格蘭進入「最高防疫封鎖」

毆打報關公會理事長還有共犯 4嫌裁定羈押禁見

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

圖為台北地院。記者王聖藜／攝影
圖為台北地院。記者王聖藜／攝影

北市報關商業同業公會理事長高振明上月30日在台北市行天宮附近遛狗，被吳姓、朱姓、藍姓、黃姓男子持球棒毆打，警方昨天拘提4嫌移送地檢署，檢察官訊後依殺人未遂等罪向法院聲請對4人羈押禁見，台北地院今天裁定4嫌全部羈押禁見。

裁定書說，吳姓等嫌犯共同涉犯殺人未遂、傷害、妨害秩序罪，依檢方提供相關事證，4人犯罪嫌疑重大；殺人未遂罪最輕本刑5年以上，共犯與證人勾串的可能性高，且4嫌供述前後不一，有重要證人或潛在共犯未到案，4嫌都有勾串之虞。

法官認為，吳姓等嫌犯所涉犯罪危害他人生命安全，審酌偵辦進度、犯罪手法，無法以具保或限制住居等手段排除勾串的可能性，為避免嫌犯利用與他人接見、通信機會進行勾串，都裁定羈押，並禁止接見、通信。

高振明上月30日晚間在台北市中山區松江路行天宮附近遛狗，吳姓嫌犯等4人從暗巷衝出，聯手持棍棒毆打高，高被打到頭破血流、牙齒掉落、頭骨凹陷、臉部骨折、身上還有多處外傷，住院開刀治療後目前出院。

據了解，高振明向警方供稱，平常沒有跟人結怨，稱應是倉儲問題擋人財路才被教訓，不過，吳等嫌犯到案後供證一致，稱毆打高振明的動機與高的報關行職業無關。

殺人 北市 遛狗

延伸閱讀

立委廖國棟涉貪明出庭辯無罪 本周五將繼續羈押？

男子網路訂購壯陽藥含禁藥 報關進口被查獲

已兌付的三倍券向4檳榔攤詐騙 3嫌遭羈押禁見

籍姓通緝犯發監執行 助脫逃共犯羈押禁見

相關新聞

台南男持刀殺鄰居夫妻1死1傷 法官認定自首減刑判22年

台南市新營區男子陳建松與鄰居陳姓夫妻長期相處不睦，今年7月3日晚間8時多因細故又發生爭吵，陳建松情緒失控，拿出隨身刀械往...

用陸製口罩混充國家隊！加利不法所得3407萬被起訴

加利科技有限公司負責人林明進，涉嫌輸入467萬8千片大陸口罩，混充國產醫用口罩實名制通路，同時還把參與國家隊期間，以低於...

加利公司老闆想用爛口罩原料「弄崩市場」 檢方痛批：黑心商人

加利公司負責人林明進涉嫌輸入大陸口罩混充國家實名制口罩，甚至和大陸人士討論輸入劣質口罩原料熔噴布，打擊同業、弄崩市場，檢...

陸軍關指部士官酒醉KTV 推警叫囂被逮捕法辦

陸軍關渡指揮部吳姓下士前天與友人在台北市某KTV飲酒，酒後聚集走道，業者擔心滋事報案；警方到場遭吳等12人推擠、辱罵，全...

詐團幕後金主判重刑 「藍寶堅尼」拍賣折抵犯罪所得

台籍詐團在北歐拉脫維亞設立2個詐騙機房，4年前向大陸人民詐財1億4847萬，檢察官從落網成員及搜索查扣資料，查出男子黃重...

釋字793號黨產條例 婦聯會律師批評：刻意割裂為使合憲

黨產會認定婦聯會名下財產除「保管委員會經費」外，約388億元為不當取得財產應移轉國有，其中包含381億元現金存款、股票及...

婦聯會移轉國有案 律師團：期盼法官再度聲請黨產釋憲

黨產會認定婦聯會名下財產除「保管委員會經費」外，約388億元為不當取得財產應移轉國有，其中包含381億元現金存款、股票及...

東華大學生不繳停車費抗爭 最高行政法院：他已順利入學台大

東華大學前學生會長許冠澤因未繳清校內違停罰金，沒完成離校程序，未取得畢業證書；他已考上台大城鄉所，說不繳清是要抗爭不合理...

兩監委查柯文哲器官移植案涉洩密 北檢今火速分案偵辦

台北市長柯文哲「器官移植案」，遭前監委張武修、現任監委高涌誠立案調查，而當時柯接受約詢的錄音及逐字稿疑似外洩，被監察院認...

台南男持刀殺鄰居夫妻1死1傷 一審判22年

台南市新營區男子陳建松與鄰居陳姓夫妻長期相處不睦，今年7月3日晚間8時多因細故又發生爭吵，陳建松情緒失控，拿出隨身刀械往...

台東縣府小金庫案 涉案9人一審分判無罪及拘役50天

台東檢調6年前偵辦縣府農業處疑似利用報假帳領公款案，檢方依偽造文書罪嫌起訴包括時任處長、現任縣議會秘書長的吳慶榮共9人。...

油輪遭北韓押走付170萬美金獲釋 兩家產險逆轉判賠贖金

高雄1間外商公司的燃料補給輪「新希輪」，5年前遭北韓士兵登船押往北韓元山港1個多月，付美金170萬才獲釋。公司事後提告要...

熱門新聞

影／女實況主「啊乓」直播中遇劫匪 遭搶過程LIVE放送

中午忙出餐 桃園便當店廚房轟然起火

萬里海域發現泳衣女屍 疑10天前八煙野溪泡湯落水失蹤者

台中議員張玉嬿出車禍 顱內出血和骨盆骨折送醫急救中

新北醉婦送急診猛喊「寶貝、寶貝」 控遭醫師甩巴掌

上周參加廟會失蹤 男子倒臥南科穗高三廠旁水溝身亡

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。