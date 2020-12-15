毆打報關公會理事長還有共犯 4嫌裁定羈押禁見

圖為台北地院。記者王聖藜／攝影

台北市報關商業同業公會理事長高振明上月30日在台北市行天宮附近遛狗，被吳姓、朱姓、藍姓、黃姓男子持球棒毆打，警方昨天拘提4嫌移送地檢署，檢察官訊後依殺人未遂等罪向法院聲請對4人羈押禁見，台北地院今天裁定4嫌全部羈押禁見。

裁定書說，吳姓等嫌犯共同涉犯殺人未遂、傷害、妨害秩序罪，依檢方提供相關事證，4人犯罪嫌疑重大；殺人未遂罪最輕本刑5年以上，共犯與證人勾串的可能性高，且4嫌供述前後不一，有重要證人或潛在共犯未到案，4嫌都有勾串之虞。

法官認為，吳姓等嫌犯所涉犯罪危害他人生命安全，審酌偵辦進度、犯罪手法，無法以具保或限制住居等手段排除勾串的可能性，為避免嫌犯利用與他人接見、通信機會進行勾串，都裁定羈押，並禁止接見、通信。

高振明上月30日晚間在台北市中山區松江路行天宮附近遛狗，吳姓嫌犯等4人從暗巷衝出，聯手持棍棒毆打高，高被打到頭破血流、牙齒掉落、頭骨凹陷、臉部骨折、身上還有多處外傷，住院開刀治療後目前出院。

據了解，高振明向警方供稱，平常沒有跟人結怨，稱應是倉儲問題擋人財路才被教訓，不過，吳等嫌犯到案後供證一致，稱毆打高振明的動機與高的報關行職業無關。