詐團幕後金主判重刑 「藍寶堅尼」拍賣折抵犯罪所得
台籍詐團在北歐拉脫維亞設立2個詐騙機房，4年前向大陸人民詐財1億4847萬，檢察官從落網成員及搜索查扣資料，查出男子黃重嘉是幕後金主之一，去年從菲律賓遣返回台；台中地院今天依違反組織犯罪防制條例等罪將黃重嘉判刑5年、強制工作3年，沒收洗錢購置的豪宅預售屋7戶，及未扣案犯罪所得新台幣3000萬元。
中檢在偵辦過程時，查扣黃重嘉（35歲）所有的1輛價值不菲藍寶堅尼，拍賣所得為新台幣1200萬元，將視為犯罪所得沒收，未來折抵未扣案犯罪所得。
詐團成員於2017年3月至8月，在拉脫維亞設立3個機房，經治安單位查獲台籍成員110人，分多批押解回台，檢方查出詐團成員分別向大陸、香港、澳門地區民眾詐財共3億餘元，分別予以判刑。
檢察官黃嘉生查出，詐團長期在台灣假借經營高級名貴超跑進口買賣的貿易公司、及推銷生技產品的生技公司為幌子，實則用來掩飾跨境詐騙機房所需資金及隱匿詐欺所得洗錢金流。
檢察官從落網嫌犯，以及相關證據，查出幕後金主之一是黃重嘉，為拉脫維亞2個機房的金主，向大陸地區等民眾詐財新台幣1億4847萬元，案發後逃至菲律賓，去年5月又打算持假護照逃往他國，經菲律賓治安人員查獲遣返回台歸案。
黃重嘉於偵查中自承「因本案詐欺機房，實際獲得犯罪所得為5000萬元，其中3000萬元已發給其他共犯作為薪水，其中2000萬餘元用以支付購買雙橡園預售屋費用」。
檢方查出，黃重嘉等詐團為隱匿犯罪所得，而洗錢購置的雙橡園豪宅預售屋等多戶（已繳款2691萬）、藍寶堅尼超跑等，檢察官去年初向台中地院聲請查扣。
去年3月間，中檢拍賣金主黃重嘉所購Aventador LP 700-4超跑藍寶堅尼，新車市價為2538萬元，扣案車是2014年出廠，鑑價後以1100萬為起標價，最後由許姓男子以1200萬元拍定。
合議庭審酌，黃重嘉正值青壯年，不思循正當途徑賺取財物，出資設立本案境外詐欺機房，造成許多被害人無辜受騙、財產盡失嚴重後果，導致社會人際信任瓦解、情感疏離，破壞社會秩序及社會成員間之互信基礎甚鉅，甚至損害我國國際形象，予以判刑。
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