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釋字793號黨產條例 婦聯會律師批評：刻意割裂為使合憲

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

黨產會認定婦聯會名下財產除「保管委員會經費」外，約388億元為不當取得財產應移轉國有，其中包含381億元現金存款、股票及公告現值約6億元的不動產。婦聯會不服提告，律師李宜光批評，釋字793號是一個刻意割裂的解釋，讓黨產條例能合憲的方法。

婦聯會委任律師李宜光受訪表示，釋字793號解釋事實上並沒針對本件移轉國有處分，最主要適用的條文黨產條例第6條作出解釋。所以第6條並不在釋字793號解釋範圍內。

同時，在大法官林俊益、詹森林在不同意見書裡面，已明確說明將來針對釋字793號解釋所沒解釋的範圍，特別是像第3條、第5條、第6條、第9條等，都勢必會有法官對這些條文的違憲疑義來聲請大法官會議解釋。

所以，在兩位大法官的不同意見書裡就說明，釋字793號解釋事實上是一個刻意割裂解釋，讓黨產條例能夠合憲的方法。事實上，把黨產條例內許多重要的違憲條文，沒有把它集合起來一起釋憲。

李宜光表示，因為把短短793號解釋的黨產條例4個條文跟第3條、第5條、第6條、第9條、第27條等條文共同合併解釋的話，黨產條例前面的第2條、第4條、第8條等很有可能是違憲的。所以，才會說793號是刻意割裂來作的解釋，目的是為讓它合憲。

實質來講，本件移轉國有處分適用的第3條、第5條、第6條、第9條這些條文，將來是很有可能被解釋成違憲。今天法官審理之後，要經過合議庭評議看本件移轉國有案件，是否要等到附隨組織案件判決之後再加以進行，是否裁定停止訴訟待合議庭評議。

黨產會律師團在開庭中則說明，針對黨產條例第5條適用的處分，其實鈞院有另案判決。本件若如原告主張有違憲疑義，應具體指摘其認為違憲理由。既然大法官多數意見並未宣告條文違憲，本件應本於法律進行審理。

律師高振格受訪指出，黨產會今開庭有提到，已有法官在另案針對黨產條例第5條的判決，但這並不影響其他法官針對這些條文提釋憲的想法，所以個人認為並不影響未來的重點。

婦聯會委任律師李宜光批評，釋字793號是一個刻意割裂的解釋，讓黨產條例能合憲的方法。記者賴佩璇／攝影
婦聯會委任律師李宜光批評，釋字793號是一個刻意割裂的解釋，讓黨產條例能合憲的方法。記者賴佩璇／攝影

黨產會 大法官 律師

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