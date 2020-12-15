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台南男持刀殺鄰居夫妻1死1傷 法官認定自首減刑判22年

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

台南市新營區男子陳建松與鄰居陳姓夫妻長期相處不睦，今年7月3日晚間8時多因細故又發生爭吵，陳建松情緒失控，拿出隨身刀械往鄰居夫婦攻擊，致鄰居傷重不治，妻子則幸運救回，台南地院下午宣判，應執行22年徒刑。台南地院指出，陳坦承犯行，並到新營警分局民治派出所警員自首而接受裁判，依法減輕其刑。

台南地院合議庭指出，陳建松在警詢、偵訊、台南地院準備程序及審理中均坦認不諱，核與卷內事證相符，認其犯行事證明確，依法量刑。 　　

合議庭指出，陳建松所犯殺人罪、殺人未遂罪，應分論併罰。案發後，警方據報到場處理時，鄰居蕭姓妻子意識模糊無法闡述情形，經詢問死者胞弟凶手是誰？也未能詳細指出行凶者，陳建松於當晚8時18分騎乘機車自行至新營分局民治派出所投案，堪認陳建松在犯行未被發覺前，向有警員自首其犯行而接受裁判，依法減輕其刑。

合議庭審酌，陳建松因其母親與鄰居夫婦的土地糾紛，雙方長期相處不睦，時有爭吵、相互辱罵，於雙方因故再次發生爭執時，竟持刀刺殺陳姓鄰居倒地為止，造成鄰居身上受有多處刀傷，因傷重不治；隨後鄰居妻子徒步欲逃離現場時，又遭持刀刺殺重創，幸經即時送醫救治，才倖免於難。

合議庭認為，陳殺人行為，除了造成鄰居驟逝及鄰居妻子受有傷害，使鄰居妻子及其他家屬蒙受身心重大打擊，實不宜輕縱。再者，考量陳建松犯後自首坦承犯行，當庭向鄰居妻子表示道歉，辯護人則提出被告家屬先行籌得的100萬元作為部分的彌補，惟均未為遺孀所接受，迄未能賠償她損害或獲得其宥恕。

兼衡陳建松教育程度，在押前從事不鏽鋼風管施作，月收入約2萬多元等一切情狀，另參酌檢方等求刑意見，及考量陳建松所犯2罪的關連性、刑罰邊際效應、被告復歸社會可能性等因素後，認應執行22年徒刑，以資懲儆。

台南地院認為，陳建松於當晚8時18分騎乘機車自行至新營分局民治派出所投案，堪認陳建松在犯行未被發覺前，向有警員自首其犯行而接受裁判，依法減輕其刑。圖／翻攝照
台南地院認為，陳建松於當晚8時18分騎乘機車自行至新營分局民治派出所投案，堪認陳建松在犯行未被發覺前，向有警員自首其犯行而接受裁判，依法減輕其刑。圖／翻攝照

殺人 自首 裁判

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