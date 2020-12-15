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東華大學生不繳停車費抗爭 最高行：他已順利入學台大

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

東華大學前學生會長許冠澤因未繳清校內違停罰金，沒完成離校程序，未取得畢業證書；他已考上台大城鄉所，說不繳清是要抗爭不合理規定，證書遭扣讓他無法註冊，向台北高等行政法院聲請假處分獲准。案經東華抗告，最高行政法院認為許男已順利入學，事實上學習權益已受保障，無重大損害及急迫危險，上周四廢棄原裁定，自為裁定駁回確定。

許冠澤等3名學生，今年9月到教育部抗議，因為抗爭不合理的交通規定，故意不繳清罰金，被學校扣住證書，影響註冊研究所和求職等權益。並指出，依學位授予法規定，離校手續不應成為畢業條件，已向教育部提起訴願，正在審理中。

由於學校車輛管理辦法規定，積欠違規處理費者不得辦理離校手續，3人未繳清罰金，所以沒有完成離校手續，依學校學則不核發學位證書，但已發給畢業證明書，不影響後續權益。

許冠澤已考上台大城鄉所，故向北高行聲請假處分。裁定書指出，許冠澤若因東華大學拒發畢業證書，讓碩士班入學資格被註銷，將受有重大損害，且難回復，准予假處分，東華先發畢業證書。

東華大學表示，早在9月16日就發給許冠澤畢業證明書，校方主動和台大教務處聯繫，認為證明書符合學士班畢業資格，不影響許的入學權益，「自然沒有假處分的緊急不可回復的狀態存在」依法提出抗告。

東華期盼許男能到校繳納違規處理費以完成離校手續，就會依規定核發學位證書。台大於11月16日依北高行裁定准許註冊入學。案經東華抗告，合議庭查出台大教務長及教務處研究生教務組長均寄電郵給東華校長，確認許男會得到應有學習權益，且已早入學。

合議庭考量東華已明確表示許男會得到台大入學保障，且東華核發的畢業證明書上有註記畢業科目修畢及格，只是沒有辦理離校手續，在許男已取得畢業資格且獲得台大入學許可之下，自然沒有重大損害及急迫危險，與假處分要件不符，裁定駁回確定。

東華大學前學生會長許冠澤因未繳清校內違停罰金，沒完成離校程序，未取得畢業證書；他已考上台大城鄉所，向台北高等行政法院聲請假處分獲准。案經東華抗告，最高行政法院認為許男已順利入學，事實上學習權益已受保障，無重大損害及急迫危險，廢棄原裁定，自為裁定駁回確定。圖／本報資料照。
東華大學前學生會長許冠澤因未繳清校內違停罰金，沒完成離校程序，未取得畢業證書；他已考上台大城鄉所，向台北高等行政法院聲請假處分獲准。案經東華抗告，最高行政法院認為許男已順利入學，事實上學習權益已受保障，無重大損害及急迫危險，廢棄原裁定，自為裁定駁回確定。圖／本報資料照。

台大 東華大學 教育部

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