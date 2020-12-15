監委調查愛滋器捐案遭疑洩密 北檢分案辦理

監察委員調查愛滋感染者器官捐贈案遭質疑洩密，監察院已針對洩密事實移由檢察機關調查。台北地檢署接獲監察院來函後，已簽分他字案辦理。

2019年11月台灣團結聯盟在監察院外舉行記者會，公布監察院第5屆監察委員張武修、高涌誠針對愛滋感染者器官捐贈案，約詢台北市長柯文哲的訪談錄音與逐字稿，並陸續在YouTube發布11部訪談影片，引發監察院洩密疑雲。

時任監察院長的張博雅要求徹查，並由前監委高鳳仙主查，雖曾提交紀律委員會討論，但因缺乏具體事證，沒有定論；直到第6屆監委上任後，又有外部人士向監察院陳情洩密案，因此才改由監委林國明、賴鼎銘繼續調查。

監察院12月8日舉行院會時，由調查的監委將全案做成調查報告並列為機密案件，院會中決議將全案函送檢調，盼透過檢察官釐清案情。

當時查案的監委高涌誠昨天表示，跟他一點關係也沒有。另名當時的查案監委張武修則說，監察院針對這件事沒有調查權，才希望請檢調調查，但沒有針對人，「因為這件事沒有嫌疑犯」。

據了解，北檢日前接獲監察院來函告發洩密疑案，昨天已交由檢察官簽分他字案辦理。