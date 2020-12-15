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兩監委查柯文哲器官移植案涉洩密 北檢今火速分案偵辦

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

台北市長柯文哲「器官移植案」，遭前監委張武修、現任監委高涌誠立案調查，而當時柯接受約詢的錄音及逐字稿疑似外洩，被監察院認定洩密，監察院前院長張博雅要求徹查，直至新任監委上任才將全案函送檢調偵辦。台北地檢署已收到監察院「密件」公文，今分案由檢肅黑金專組檢察官偵辦。

據了解，由於正值北檢年底清倉大結案之際，北檢早已暫時停分案，原本預計明年分案，但案件矚目、攸關監委清白，北檢已火速分案，交由檢肅黑金專組檢察官偵辦。據了解，目前只收到密件公文，詳細卷宗尚未獲得。

柯文哲在2018年選舉前夕捲入器官移植風波，博仁綜合醫院心臟外科主任蘇上豪認為柯未說實話，向監察院告發。監委張武修立案調查，監察院於今年2月通過張武修、高涌誠的調查報告，要求台大醫院、衛福部對器官捐贈醫學倫理規範檢討改進。

台聯在去年11月到監察院大門舉行記者會，聲稱取得監委約談柯文哲的逐字稿與錄音檔，質疑柯文哲違反醫師法等法。事後，還公布長達2個半小時柯文哲被約談的影片。

監察院懷疑有監委洩密，交由紀律委員會調查，並將全案以密件函請北檢偵辦。據悉，北檢雖目前已適逢年底停分案，但事關重大，緊急分案交由檢肅黑金專組檢察官偵辦。

高涌誠昨特別舉行記者會做四點說明，強調「這個案子跟我一點關係也沒有」，既然本案已經移送檢察官調查，就由檢察官來釐清事實，他仍會本於證人的角色，就所知資訊提供參考。

高涌誠說，當初針對器官捐贈案要求錄影，是由張武修提出，他被告知後表示尊重，因為張才是主查委員，而監察院調查平時就有錄音，也沒有規定不可錄影。而針對重大案件，他認為有影像紀錄是好的，可以避免爭議，所以沒有反對，並交由張武修安排。

台北市長柯文哲「器官捐贈案」，遭前監委張武修、現任監委高涌誠立案調查，而當時柯接受約詢的錄音及逐字稿疑似外洩，被監察院認定洩密，將全案函送檢調偵辦。台北地檢署分案由檢肅黑金專組檢察官偵辦。圖／本報資料照。
台北市長柯文哲「器官捐贈案」，遭前監委張武修、現任監委高涌誠立案調查，而當時柯接受約詢的錄音及逐字稿疑似外洩，被監察院認定洩密，將全案函送檢調偵辦。台北地檢署分案由檢肅黑金專組檢察官偵辦。圖／本報資料照。

監察院 器官捐贈 柯文哲

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