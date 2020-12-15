台南男持刀殺鄰居夫妻1死1傷 一審判22年

台南市新營區男子陳建松與鄰居陳姓夫妻長期相處不睦，今年7月3日晚間8時多因細故又發生爭吵，陳建松情緒失控，拿出隨身刀械往鄰居夫婦攻擊，致鄰居傷重不治，妻子則幸運救回，檢方依殺人及殺人未遂罪嫌起訴，「對不起」、「我錯了」陳籌措100萬元現金並當庭向遺孀道歉遭拒，台南地院下午宣判，殺人判18年、殺人未遂判7年，應執行22年，可上訴。

檢方認為，凶嫌不是直接當事人，竟為母親與鄰居夫婦糾紛懷恨在心，長達2年之久，手段殘忍，從現場血跡斑駁，到院前死亡，妻子也險些喪命，終身難以撫平，建請處無期徒刑並從重量刑。

然而，目前仍遭羈押陳建松日前在辯論庭上看到暌違不見的母親到庭，情緒激動向法官哭訴，因為母親遭鄰居言語攻擊，一時情緒失控所致，「我知道我錯了」他坦承犯行，起身再三家屬鞠躬致歉，也請求法官判輕一點。

辯護人也代被告致歉，表示當事人衝動下做了不該做的事，也願意承擔錯誤，籌措100萬現金表示歉意，但這不是和解條件，單純只是表達歉意。辯護人也認陳符合自首，請求法官能審酌量處有期徒刑。

當法官提示相關證物，遺孀不斷拭淚啜泣，最後忍不住哭出來。她說，他看到好久不見的母親情緒激動，「那我咧！永遠看不到我先生了」。她哭訴，什麼叫情緒激動？夫妻兩人跟他有什麼仇恨，竟要致他們於死地；一個是看著先生長大的，另個是與先生一起長大的，兩家鄰居當這麼久了，他下得了手，希望法官判重一點。