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台東縣府小金庫案 涉案9人一審分判無罪及拘役50天
台東檢調6年前偵辦縣府農業處疑似利用報假帳領公款案，檢方依偽造文書罪嫌起訴包括時任處長、現任縣議會秘書長的吳慶榮共9人。台東地方法院日前一審分別判處吳慶榮等4人獲判無罪，另4人各被判2到5年緩刑，1人違反會計法判拘役50天，得易科罰金。
判決書指出，102 年、103 年間，台東縣政府農業處疑似利用報假帳領公款後，再私設「小金庫」，向特定農會購買農產品，給縣政府局處長以私人名義贈送有關人員，檢調獲報展開調查蒐證，於105年兵分多路前往縣府農業處和農業處長公館、台東縣農會搜索，約談相關人員。
檢方原朝貪汙罪方向查辦，後來以偽造文書罪嫌起訴時任農業處長的吳慶榮等9位公務員及農會職員。案經台東地方法院審理時，吳辯稱處內的相關事項，都交由副處長跟科長自行裁決，執行過程處長不過問。辯護律師也指不能僅以承辦人員未據實核銷，逕以寄存款支付，即反推吳指示設立小金庫。
法官認為雖然有部分涉案人員指稱受吳慶榮指示辦事，但經傳喚詢問後，證述內容相左，又無其他證據可佐證，尚難據以認定吳有指示偽造文書犯行，因此，分別判處吳等4人無罪，另4人各被判2到5年緩刑，1人違反會計法判拘役50天，得易科罰金。全案可上訴。
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