油輪遭北韓押走付170萬美金獲釋 兩家產險逆轉判賠贖金

高雄1間外商公司的燃料補給輪「新希輪」，5年前遭北韓士兵登船押往北韓元山港1個多月，付美金170萬才獲釋。公司事後提告要求保險公司理賠，一審駁回，高雄高分院二審認為，對方是北韓軍方非海盜，但船遭查扣符合「兵險」約定，判新光產險、新安東京產險分別賠119萬及51萬，可上訴。

判決指出，高雄的外商公司2014年間，替擁有的巴拿馬籍「NEW WISH（中文：新希輪）」向新光產險、新安東京產險投保船體險、兵險及罷工險，兩家產險共同承保，比例為7比3。

產險公司委請律師向船長等人的訪談事發經過，表示新希輪在海上替台灣及中國大陸漁船提供燃料，2015年6月28日載著柴油離開台中港，開往東海，7月間開往日本海供應燃料，離北韓最近的陸地約160英里（約257公里），但8月7日有1艘不明漁船靠近，大約25至30名北韓士兵登船，命令駛向元山港；北韓當局指控該船在北韓水域非法交易、損壞北韓國旗，經過談判，直到付美金170萬贖金，9月13日才釋放新希輪。

外商公司起訴主張，新希輪遭挾持，付贖金後獲釋，屬於遭遇海盜行為，符合船體險約定「海盜」保險事故，即使未構成，也應屬兵險約定「捕獲、查扣、拘押、禁制或扣留及其任何後果或任何威脅」的保險事故，兩間產險應依比例理賠美金119 萬元、51萬元。

兩家產險公司供稱，新希輪因越界、毀損北韓國旗而遭扣留，非屬海盜行為，且「兵險」及「罷工險」條文有除外條款，若依檢疫法規、違反任何關稅或貿易規章而遭扣船等將不理賠，加上北韓仍遭聯合國列為經濟制裁對象，另有「制裁限制及除外條款」規定不必理賠。

一審認定，新希輪非遭遇海盜，其他狀況都符合免除理賠的條件，判兩產險公司免賠。