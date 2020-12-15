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指義大世界開發案違法 高雄高分院前庭長按鈴告發

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導

前高雄高分院庭長林明燦今天上午針對「義大世界」開發案至橋頭地檢署按鈴，告發義聯集團負責人林義守及前高雄縣長楊秋興等人，共同涉嫌貪汙治罪條例，他指控前縣府違法核准變更義大為飯店、酒店，圖利義聯集團。楊秋興回應，義大世界完全合法。義聯集團則表示不予回應。

楊秋興表示，他在任高雄縣長期間未曾有任何一位主管被起訴，審理義大世界相關訴訟時，前縣府被傳訊人員也沒有被起訴，足以說明過程合法，再者義大世界是國際觀光飯店，依法通過交通部核可設立，當初案子從住宅改成五星級飯店也促進了經濟效益。

林明燦表示，他曾就本案提出告發，經橋頭地檢署今年8月以行政簽結，但簽結理由有很多誤解且沒有說服力，因行政簽結無刑事訴訟法「一事不再理」拘束力，他今天就簽結處分提出異議，並整理了本案癥結點的完整事證，提交的書狀不包含證據就多達120多頁，真相由大家公評。

林明燦說，目前營運中的「義大世界」多是違法的建築物，前高雄縣政府原是核准興建2層樓雙併別墅及7層樓雙併集合住宅社區開發案，卻經違法核准變更後，興建成飯店、購物中心及室內外遊樂場所等，造成超過度開發，全區容積總量高達77.15%，對國土安全及公眾利益有重大影響，衍生的巨額不法利益卻全歸林義守及義聯集團。

林表示，高雄縣市合併後，高雄市府針對義聯集團後續的違法變更計畫案幾乎全部駁回，且義聯集團在違法爭議的行政訴訟多為敗訴，卻反而向高雄市府請求258億元國賠，讓他難以接受，最釜底抽薪的解決辦法就是舉發此件弊端，望透過司法偵查追懲本件罪犯，並解除政府遭遇國賠訴求危機。

前高雄高分院庭長林明燦（左）今天針對「義大世界」開發案至橋頭地檢署按鈴申告，告發義聯集團負責人林義守及前高雄縣長楊秋興等人。記者陳玫伶／攝影
前高雄高分院庭長林明燦（左）今天針對「義大世界」開發案至橋頭地檢署按鈴申告，告發義聯集團負責人林義守及前高雄縣長楊秋興等人。記者陳玫伶／攝影
前高雄高分院庭長林明燦等人今天針對「義大世界」開發案至橋頭地檢署按鈴申告，告發義聯集團負責人林義守及前高雄縣長楊秋興等人。記者陳玫伶／攝影
前高雄高分院庭長林明燦等人今天針對「義大世界」開發案至橋頭地檢署按鈴申告，告發義聯集團負責人林義守及前高雄縣長楊秋興等人。記者陳玫伶／攝影
前高雄高分院庭長林明燦（左）今天針對「義大世界」開發案至橋頭地檢署按鈴申告，告發義聯集團負責人林義守及前高雄縣長楊秋興等人。記者陳玫伶／攝影
前高雄高分院庭長林明燦（左）今天針對「義大世界」開發案至橋頭地檢署按鈴申告，告發義聯集團負責人林義守及前高雄縣長楊秋興等人。記者陳玫伶／攝影
前高雄高分院庭長林明燦今天針對「義大世界」開發案至橋頭地檢署按鈴申告，告發義聯集團負責人林義守及前高雄縣長楊秋興等人。記者陳玫伶／攝影
前高雄高分院庭長林明燦今天針對「義大世界」開發案至橋頭地檢署按鈴申告，告發義聯集團負責人林義守及前高雄縣長楊秋興等人。記者陳玫伶／攝影

義大世界 楊秋興 國賠

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