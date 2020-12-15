高粱酒裡藏現金擺明賄選 她辯「毫不知情」法官不信

新竹縣竹東鎮員山里婦人王靖文為參選里長，竟送謝姓里民等6人現金、香菇、金門高粱酒行賄，新竹地院今年5月判里長選舉當選無效；王靖文上訴主張「毫不知情」，高等法院今駁回確定。

王靖文（50歲）投入2018年11月的里長選舉，當時以634票擊敗尋求連任的徐銓旺，票數較徐多了24票。

不過新竹地檢署認為王靖文為求順利當選里長，竟前後送香菇、高粱酒和現金給6名選民，要他們選舉時支持她，這已影響選舉結果，因此依選罷法規定提當選無效之訴。

謝姓選民表示，他發現高粱酒裡有現金，才聯想到是否和選舉有關？王靖文卻稱，因丈夫鍾武志年事已高，有腿疾、行動不便，若鍾要外出，都盡可能開車，他們夫妻倆不可能賄賂謝姓選民3千元。她還說，謝在農會工作，丈夫也常在農忙時協助，並不定期送香菸、酒水，丈夫在送香菇時，沒有說任何和選舉有關的事。

王靖文還辯稱，謝姓選民「想太多」，希望法官不要因此認定她行賄。不過桃園地院認為王靖文對於有投票權人交付賄賂，並要求對方支持，因此判她當選無效。

一審敗訴後，王上訴高等法院。高院認為，依照謝姓證人的證詞，鍾武志2018年5月底、6月初曾和王靜文一起到家中拜訪，並致贈1包香菇和高粱酒禮盒，謝打開高粱酒禮盒時，發現內有3000元現金，鍾後來再與謝見面時，告知如果妻子出來參選「請支持」。

高院認為鍾武志在送禮時，就已經是在替妻子布局。合議庭認為，鍾武志是王靖文的丈夫，並提供選舉經費、人脈，如自作主張貿然行賄，不僅可能涉及刑責，且影響選民對妻子的觀感，不可能沒與妻子商量。王靖文辯稱「我什麼都不知道」，高院法官也不採信。