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搬運工被控妨害性自主 12歲少女卻計畫滿16歲嫁給他

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

詹姓搬運工去年與12歲少女小蘋交往，成為男女朋友，2人發生3次性關係，經少女家人提告，雙方以20萬元達成和解，小蘋更明確表示願意原諒他，計畫滿16歲後將與他結婚，希望能給他改過自新之機會等語。台中地院依妨害性自主罪將他判刑1年8月，緩刑3年，緩刑期間內付保護管束。

判決書指出，詹男與小蘋（化名）於去年3月間結識，雙方進而交往，去年9月間在詹的住處，詹徵得她同意首次發生性關係，接著於今年4月、7月間，在她的外婆家又嘿咻2次，經少女家人發現後提告。

合議庭以詹與小蘋為愛戀交往中的男女朋友，交往期間因情投意合而合意發生性交行為致觸法，屬情有可原，實難以過度苛責；且詹男於偵查及於審理時皆坦認犯行，深知自己不對，並與少女家人以20萬元達成和解，足認他確有付出努力，盡力彌補小蘋損害之誠意。

最重要的是，小蘋更明確表示願意原諒被告，計畫滿16歲後將與他結婚，希望能給詹改過自新之機會，有小蘋的親筆書信，因此法官認詹的犯罪情狀堪以憫恕，有「情輕法重」情形，依刑法規定減輕其刑。

法官審酌，詹男一時失慮，致罹刑章，經此偵審程序及科刑宣告後，應知警惕，信無再犯之虞，所宣告之刑以暫不執行為適當，遂宣告緩刑3年，以啟自新。

詹姓搬運工去年與12歲少女小蘋發生性關係，經少女家人提告，小蘋表示願意原諒他，計畫滿16歲後將與他結婚，台中地院依妨害性自主罪將他判刑1年8月，緩刑3年。圖／本報資料照
詹姓搬運工去年與12歲少女小蘋發生性關係，經少女家人提告，小蘋表示願意原諒他，計畫滿16歲後將與他結婚，台中地院依妨害性自主罪將他判刑1年8月，緩刑3年。圖／本報資料照

結婚 妨害性自主

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