婦聯會移轉國有案 雷倩：已陸續捐贈公益團體200億元
黨產會認定婦聯會為國民黨附隨組織，有388億多元不當取得財產應移轉為國家所有。婦聯會不服提告，台北高等行政法院今上午開庭，婦聯會主委雷倩親自出庭。受命法官洪遠亮表示本案考慮先裁定停止訴訟，而婦聯會律師團則希望合議庭能聲請釋憲。
庭後，雷倩受訪表示，婦聯會自始就是蔣夫人創立的公益組織，民國40幾年時因台海問題，有一個非常風起雲湧的「勞軍捐款」運動，因為被污名化，使得人們認為婦聯會是用黨國體制或力量來做不當事情，因此在台北高等行政法院有兩個非常重要的訴訟。
第一，確認婦聯會並不是附隨組織，而且沒有不當取得財產。第二，內政部逼迫婦聯會成立政黨，婦聯會堅持原本公益組織、為人民服務的力量而不願意成立，被迫解散。交出財產與被迫解散都是違背婦聯會宗旨，「我們是一個愛國敬軍的公益組織。」
從這個角度來看，婦聯會現在做的事情，表面上是在打一個又一個無止盡的官司，但事實上同時在做，如果這些財產未來要還回的話，要把200億元捐贈給台灣最幫助的社會福利團體。
她說，這個200億元「婦聯公益200E補助專案」已經通過審核兩批，馬上第三批將於12月31日停止收件，明年1月就會開始審理新的提案。「意思就是說，婦聯會不是為了自己在保護財產，而是回歸蔣夫人的本心。」
婦聯會就是為孤兒、寡婦及社會有需要的人，用這筆社會愛心組成的財產去服務社會。婦聯會雖然還不知道前途，但不會忘記最重要的使命及一定要服務社會弱勢的決心。
婦聯會指出，應各社福團體要求續開放第三梯申請，至年底停止收件。範圍包括身心障礙者福利，婦女、家庭與兒少福利，老人福利、長照（失智、失能）服務，青年發展與福利，社會服務與救助，軍警消榮眷福利，毒品防治與戒毒、偏鄉醫療服務等。
軍警消眷榮及公益等正式立案團體可附立案證書、近二年收支決算表、重點工作績效，暨申請補助計畫及預算等，函送台北市林森南路19號中華民國婦女聯合會申請，審核通過後簽定附條件捐贈契約書。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言