婦聯會移轉國有案 雷倩：已陸續捐贈公益團體200億元

黨產會認定婦聯會為國民黨附隨組織，有388億多元不當取得財產應移轉為國家所有。婦聯會不服提告，台北高等行政法院今上午開庭，婦聯會主委雷倩親自出庭。受命法官洪遠亮表示本案考慮先裁定停止訴訟，而婦聯會律師團則希望合議庭能聲請釋憲。

庭後，雷倩受訪表示，婦聯會自始就是蔣夫人創立的公益組織，民國40幾年時因台海問題，有一個非常風起雲湧的「勞軍捐款」運動，因為被污名化，使得人們認為婦聯會是用黨國體制或力量來做不當事情，因此在台北高等行政法院有兩個非常重要的訴訟。

第一，確認婦聯會並不是附隨組織，而且沒有不當取得財產。第二，內政部逼迫婦聯會成立政黨，婦聯會堅持原本公益組織、為人民服務的力量而不願意成立，被迫解散。交出財產與被迫解散都是違背婦聯會宗旨，「我們是一個愛國敬軍的公益組織。」

從這個角度來看，婦聯會現在做的事情，表面上是在打一個又一個無止盡的官司，但事實上同時在做，如果這些財產未來要還回的話，要把200億元捐贈給台灣最幫助的社會福利團體。

她說，這個200億元「婦聯公益200E補助專案」已經通過審核兩批，馬上第三批將於12月31日停止收件，明年1月就會開始審理新的提案。「意思就是說，婦聯會不是為了自己在保護財產，而是回歸蔣夫人的本心。」

婦聯會就是為孤兒、寡婦及社會有需要的人，用這筆社會愛心組成的財產去服務社會。婦聯會雖然還不知道前途，但不會忘記最重要的使命及一定要服務社會弱勢的決心。

婦聯會指出，應各社福團體要求續開放第三梯申請，至年底停止收件。範圍包括身心障礙者福利，婦女、家庭與兒少福利，老人福利、長照（失智、失能）服務，青年發展與福利，社會服務與救助，軍警消榮眷福利，毒品防治與戒毒、偏鄉醫療服務等。