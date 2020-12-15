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被詐騙別再說是投資文盲了 專家：關鍵是貪和懼
國內每年發生2萬3千件詐欺案，不乏名人、高社經地位者被害，財損金額也高，女藝人吳玟萱、巧巧就曾慘賠888萬、300萬；學者不諱言，這些「高端詐欺」案多發生在「投資」，被害人多具一定社經地位，但很多是「投資文盲」、「金融文盲」，上當關鍵通常是「貪」和「懼」。
銘傳大學犯罪防治系副教授王伯頎指出，這類被害人發現被騙時，會覺得丟臉、面子掛不住，不敢對外張揚、求救，再因「沉沒成本效應」，越想拿回本金，越投入越多、越陷越深。
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【高端詐欺1】有大筆資產的「投資金融文盲」 遇到名人貴婦加持就栽了
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