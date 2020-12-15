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涉包庇違規營業按摩院 檢聲押基市府2公務員
基隆市政府稽查一家按摩院違規使用，多次開罰業者仍在營業，廉政署接獲檢舉展開調查。基隆地檢署昨天指揮廉政署人員到市府多處辦公地點搜索，並將都發處張姓組長、產發處工商科張姓女承辦人員帶回偵訊，今早向基隆地院聲押。
基市府都發處使用管理科長傅俊昇今天表示，忠一路有家按摩院，房屋登記為住宅，卻違規經按摩院。市府公安聯合稽查小組多次稽查屬實，依建築法分別處罰6萬、12萬不等罰款。業者若不改善，依去得停水、停電。
據了解，這家按摩院被市府裁罰後，曾變更負責人，目前仍在營業。張姓組長被指出面疏通張女，兩人疑涉不法。
廉政署人員昨天持搜索票前往產發處工商科、都發處使管科、拆除組等地搜索，帶回聯合稽查相關資料。張姓組長和張女也被帶回調查，檢察官複訊後，依貪汙治罪條例罪嫌向院方聲押。
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