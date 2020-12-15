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月收百萬包庇陸漁船 海巡前分隊長坐牢、妻也判刑定讞

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導

海巡署第九海巡隊前分隊長黃文哲等人每月收賄百萬元，包庇大陸福建「閩獅漁」船隊10艘漁船越界捕魚，再以「螃蟹」為暗語，洩露勤務編排，即使查獲大陸漁船越界，僅驅離而不裁罰，黃文哲被依貪汙罪判刑5年7月、洩密罪3月徒刑，去年入監服刑；黃妻、海巡隊辦事員陳文君二審洩密罪判刑3月定讞，貪汙罪判刑2年7月，被最高法院撤銷發回更審，台中高分院更一審改判1年8月徒刑，褫奪公權3年，最高法院駁回上訴定讞。

檢方2012年偵辦海巡署隊員涉嫌協助走私毒品案，意外監聽到海巡署隊員縱放大陸漁船越過我國海域24海里捕魚，通風報信並疑收賄，介入調查發現黃文哲多次取締大陸福建省石獅市閩獅漁船長蔡建興，事後竟和陳文君、林黃財、徐良吉等人共同索賄。

黃文哲等人和蔡建興雙方約定賄賂價碼，每月每艘漁船為10萬元，以10艘漁船核計，閩獅漁船隊每月需支付100萬元給黃文哲等人， 黃則以「螃蟹」做為海巡艦艇的暗號，通風報信給蔡方便越界捕魚的時機，還允諾合作期間發送海巡隊勤務表給對方，若漁船遭查獲可以指驅離不罰錢，但第一次索賄就被逮捕。

黃文哲被依貪汙罪判刑5年7月、洩密罪判刑3月，得易科罰金確定；陳文君依、二審被依貪汙罪判刑2年7月，洩密罪部分則判3月徒刑，得易科罰金，除洩密罪二審定讞外，最高法院撤銷貪汙罪部分，發回更審。

台中高分院更一審認為，陳文君不思戮力從公、廉潔自取，利用在第三海巡隊任職的機會，洩漏勤務資訊，向大陸漁民索取賄賂，縱容大陸漁民和船隊免遭取締、查緝，罔顧國家法益、敗壞海巡風紀，影響本地漁民捕撈漁獲權益及國家安全，但考量陳文君犯罪情節輕重、參與期間，且實際上未分得賄款，案發後自白犯行，改判1年8月徒刑，褫奪公權3年；最高法院駁回上訴，全案定讞。

最高法院。圖／聯合報系資料照片
最高法院。圖／聯合報系資料照片

海巡署 貪汙 漁民 賄款

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