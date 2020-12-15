妻換工作常不回家 他闖租屋處崩潰見老婆和小王共枕眠

一名丈夫因妻子換工作之後，常常以加班為由晚回家或不回家，驚覺妻子和同事搞外遇，他去年某日凌晨直闖「小王」租屋處，發現妻子和小王同床共枕，氣得提告求償50萬元，台北地方法院判小王應賠償10萬元，可上訴。

丈夫主張，他和妻子結婚近10年，而妻子3年前換工作後認識小王，常常以加班為理由晚歸，之後甚至離家完全未歸；他指控，小王去年開始和妻子在公共場所出雙入對，同居於小王的租屋處。

他指出，他去年4月某日凌晨到小王租屋處，報警進入屋內後，發妻子和小王共枕眠，屋內擺放的日常用品也可以證明兩人同居一段時間，認為配偶權遭侵害，提告要求小王賠償50萬元。

小王抗辯，他和妻子平常在工作上雖然頻繁接觸，但租屋處沒有女方的牙刷、鞋子或衣物，毫無同居可能，兩人相處也沒有逾越友人份際。當天是因為女方因工作壓力等心事，到他家借用電腦上網找工作直至凌晨1時許，而他沒多久就在床上睡著，直到凌晨4時許醒來，就是丈夫帶親友闖入租屋處。