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用陸製口罩混充國家隊！加利不法所得3407萬被起訴

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導

加利科技公司以非醫用口罩混充實名制醫用口罩，老闆林明進坦承做錯事，但強調口罩品質好。圖／本報資料照片
加利科技公司以非醫用口罩混充實名制醫用口罩，老闆林明進坦承做錯事，但強調口罩品質好。圖／本報資料照片
加利科技有限公司負責人林明進，涉嫌輸入467萬8千片大陸口罩，混充國產醫用口罩實名制通路，同時還把參與國家隊期間，以低於市價拿取得口罩原料熔噴布，製作口罩販售到一般通路。今士林地檢署偵結，認定林明進及加利、特建公司違反藥事法及詐欺罪嫌，不法所得高達3407萬餘元，依法提起公訴。

起訴指出，林明進今年6月18日起，從大陸一名「劉嫻」的管道，輸入476萬8千片非醫用口罩，由員工分裝以每50片包裝封口，貼上加利國家隊編號11的標籤，隱匿口罩產地及品質虛偽標示。

今年9月，新北市三重區的藥師發現實名制口罩中，竟有一包含有大陸安徽的產品合格證，通報食藥署稽查，實名制口罩遭混充，發送地點遍及雙北及宜蘭，緊急追回50萬片口罩，加利不法犯行曝光，引發社會譁然。

「我敢用我的性命擔保口罩品質，但做了錯事，一定會承擔。」林明進涉嫌魚目混珠行為曝光後，面對媒體採訪保證口罩品質，也稱不是黑心商人。

士林地檢署今年9月4日執行搜索，在林明進位於八里兩處工廠，查扣803萬、72萬餘片大陸口罩、帳冊、電腦及包裝封口機具等工具，並帶回林明進訊問。

檢方追查，林明進今年3月加入口罩國家隊，能夠以低於市價價格，取得一般醫用口罩原料「熔噴不織布」共9792公斤，用以製成徵用的醫用口罩，也就是每日19萬片得定額徵用口罩產量。

但，林明進涉嫌拿從大陸輸入的非醫用口罩，部分混充要繳給國家對的口罩，部分用來賣給一般客戶。林明進交付國家隊口罩共395萬6千片，每片2.7元，共1068萬1200元；從大陸輸入口罩467萬8千片，每片市售價格5元，共2339萬元，不法所得共計3407萬1200元。

檢方指出，林明進旗下有加利、特建公司，今年3月從經濟部工業局取得1部口罩生產設備後，放在加利的公廠，導致原本加利的1部兒童醫用口罩機台，移到3樓的特建公司製造加利的口罩，涉嫌違反藥事法第87條。

林明進供稱，為了繳交客戶的貨，才會輸入大陸口罩。大陸工業級口罩，防護率極佳，高達99%，比許多國家隊產品品質更佳。

檢方當時諭令350萬元交保，負責會計和進出口業務的2名員工則請回。林明進事後接受媒體採訪，媒體在他家發現牆上1張利用疫情的「發財祕笈」，他則解釋「那是因為要警惕自己不要學這種動作，才會掛在牆上」

全案今日偵結，檢察官認定林明進涉犯虛偽標記商品原產國罪嫌、詐欺罪嫌，從重以詐欺起訴；特建公司部分以藥事法起訴。

士檢發新聞稿指出，目前已扣得犯罪所得803萬元，也向法院聲請獲准扣押林明進存款900萬3607元，和在內湖區文德路土地及建物，期能藉由剝奪犯罪所得，使不法者勿生僥倖之心。

林明進與大陸公司人員對話，顯示以大陸製口罩混充繳交國家隊，且明知大陸製口罩品質不良。 圖／士檢提供
林明進與大陸公司人員對話，顯示以大陸製口罩混充繳交國家隊，且明知大陸製口罩品質不良。 圖／士檢提供
林明進與大陸公司人員對話，顯示以大陸製口罩混充繳交國家隊，且明知大陸製口罩品質不良。 圖／士檢提供
林明進與大陸公司人員對話，顯示以大陸製口罩混充繳交國家隊，且明知大陸製口罩品質不良。 圖／士檢提供

林明進與大陸公司人員對話，顯示以大陸製口罩混充繳交國家隊，且明知大陸製口罩品質不良。 圖／士檢提供
林明進與大陸公司人員對話，顯示以大陸製口罩混充繳交國家隊，且明知大陸製口罩品質不良。 圖／士檢提供

林明進與大陸公司人員對話，顯示以大陸製口罩混充繳交國家隊，且明知大陸製口罩品質不良。 圖／士檢提供
林明進與大陸公司人員對話，顯示以大陸製口罩混充繳交國家隊，且明知大陸製口罩品質不良。 圖／士檢提供

口罩 林明進 加利

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