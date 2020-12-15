聽新聞
test
0:00 / 0:00
大林鎮長臉書貼摺痕公文被起訴 他：為突顯縣府不公平
嘉義縣大林鎮長簡志偉去年10月，在臉書張貼申請增加清潔隊員，縣環保局回函公文照片，照片右下方搭配「縣長陳明文」公文戳章，指「嘉義縣長是兒皇帝嗎？……坐實明文規定是縣內最高指導原則？」經縣環保局提告，檢察官偵查終結，依變造登載不實文書罪起訴，另違反選罷法部分則做不起訴處分。
簡志偉表示，當初做法就是要突顯縣政府，原已通過的5名大林鎮清潔隊員，卻在他當選後又駁回，他拍照做法、公文摺痕都很容易辨識非偽造，也沒有偽造犯意，收到起訴書後會和律師討論如何因應。
起訴書指出，簡志偉去年10月28日上午，在大林鎮公所批核縣環保局公文，明知現任嘉義縣長非陳明文，卻將公文以向後翻面方式，遮蔽前述公文署名，再以印有「縣長陳明文」官印之嘉義縣政府98年公文為底，變造為署名「縣長陳明文」公文，翻拍成照片張貼臉書。
簡並在照片上方加註「嘉義縣長是兒皇帝嗎?為什麼公所行文縣府，縣府竟用「縣長陳明文」作回覆，坐實「明文規定」是縣內最高指導原則?」等文字，供臉書網友瀏覽，損害縣環保局公文書正確性。
檢警偵訊時，簡坦承張貼該公文照片事實，但否認有偽造文書犯意，並稱臉書刊登的公文上有摺痕，即表示這不是一份完整文書，他沒有偽造或變造文書犯意。
檢方認為，該文書雖有摺痕，非一份完整文書，但已經足以使一般人誤認，該文書由縣政府縣長陳明文所發布的危險，簡雖辯稱，用意是要突顯環保局，駁回大林鎮公所申請清潔隊員的不公平，沒有主觀犯意，但應可將兩份文書一併刊登說明，卻用此方式誤導民眾，進而質疑縣府行政客觀性，做法已涉犯公務員借職務機會，故意變造公文書罪嫌，依法起訴。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言