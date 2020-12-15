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立委廖國棟涉貪明出庭辯無罪 本周五將繼續羈押？

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

台北地院審理立委貪瀆案，明天提解在押國民黨立委廖國棟行準備程序，廖將維持無罪答辯；法官本周五將傳喚太流公司前董事長李恆隆，查證廖被控不違背職務收賄事證。針對廖、同案立委蘇震清准否再羈押，合議庭上周發函請求許可，待立法院本周五決定。

廖國棟涉嫌自2015年3月至2020年7月就太流增資登記爭議事項，於經濟委員會質詢官員、提法律修正案，向李恆隆索賄790萬元，廖的國會辦公室主任丁復華索賄180萬元，一度羈押禁見，但已繳交犯罪所得，起訴時刻，丁獲法院裁定以50萬元交保。

此外，另名在押涉賄的民進黨立委蘇震清，也未認罪，目前蘇的相關案情進度停留在準備程序，合議庭本月3日曾就是否延押蘇震清召開訊問庭，提解蘇出庭，不過，蘇對羈押事宜答辯並不多。

蘇震清當時出庭主張，偵查檢察官就李恆隆行賄自白筆錄的蒐證有問題，懷疑檢方變造證據，還批檢方不遵守程序正義，揚言絕食抗議；公訴檢察官團隊回以既然蘇認為李恆隆的自白有瑕疵、無證據能力，則，蘇震清更有串證可能，主張應延押。

廖國棟。圖／聯合報系資料照片
廖國棟。圖／聯合報系資料照片

蘇震清的妻子廖靖汝法庭外動作不斷，不止一次與蘇的律師團指控檢方違法，上周五甚至向台北地院遞狀自訴製作李恆隆自白筆錄的承辦檢察官黃偉、書記官趙靖萱涉偽造文書等罪，蘇震清是否也自本月22日起繼續羈押禁見，本周五明朗。

蘇震清 李恆隆 廖國棟 收賄

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3個月羈押期將至 司法院函文立院續押蘇震清、廖國棟

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