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2監委涉洩密柯文哲器官捐贈案 北檢已收案預計明年分案
台北市長柯文哲「器官捐贈案」，遭前監委張武修、現任監委高涌誠立案調查，而當時柯接受約詢的錄音及逐字稿疑似外洩，被監察院認定洩密，監察院前院長張博雅要求徹查，直至新任監委上任，才將全案函送檢調偵辦。台北地檢署已收到監察院「密件」公文，目前尚未分案偵辦。
據了解，由於正值北檢年底清倉大結案之際，北檢早已暫時停分案，預計最快明年初才會分案調查。
柯文哲在2018年選舉前夕，捲入器官移植風波，博仁綜合醫院心臟外科主任蘇上豪認為柯文哲未說實話，向監察院告發，監委張武修立案調查。
監察院並於今年2月通過前監委張武修、現任監委高涌誠的調查報告，要求台大醫院、衛福部對器官捐贈醫學倫理規範檢討改進。
台聯在去年11月到監察院大門舉行記者會，聲稱取得監委約談柯文哲的逐字稿與錄音檔，質疑柯文哲違反醫師法等法，事後還公布長達2個半小時柯文哲被約談的影片。
監察院懷疑有監委洩密，交由紀律委員會調查，並將全案以密件函請北檢偵辦。不過，北檢目前停分案中，預計明年開始分案。
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