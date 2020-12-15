向中國漁民收賄洩情資 海巡隊員妻子判刑定讞

前海巡署小隊長黃文哲等人收受中國漁民賄賂，洩漏海巡勤務秘密。黃男等人108年間被最高法院判刑定讞，黃妻陳文君更審後判刑1年8月，案經最高法院駁回上訴，全案定讞。

判決指出，黃文哲曾任海巡署海洋巡防總局第三海巡隊小隊長，因多次取締中國船隊越界捕魚，結識中國漁民蔡建興。

民國101年間，黃男與時任中部地區機動海巡隊小隊長林黃財、第三海巡隊隊員徐良吉等人合作，謀議向中國漁船業者索賄。

黃文哲隨後擔任第九海巡隊分隊長，親赴中國與漁民蔡建興等人洽談，議定每月賄賂新台幣100萬元；黃文哲承諾通報第三海巡隊勤務資訊，向中國船隊示警何時可越界捕魚，事後黃文哲等人成功收受96萬餘元賄款。

黃男等人案發被逮，最高法院108年4月間依貪污治罪條例判處黃文哲5年7月徒刑、林黃財2年5月徒刑、徐良吉5年徒刑定讞；黃文哲妻子陳文君二審判刑2年7月，最高法院發回台灣高等法院台中分院更審。

台中高分院更一審認為，陳文君與丈夫黃文哲等人共同收賄，所為罔顧國家法益、敗壞海巡風紀，更足以影響本地漁民捕撈漁獲權益及國家安全。

更一審考量，陳文君雖任職第三海巡隊擔任辦事員，但無巡防人員職務上行為身分，依法可減輕其刑，且未實際分得賄款，改依與公務員共同犯違背職務收受賄賂罪，判處有期徒刑1年8月，褫奪公權3年。最高法院日前駁回陳文君上訴，全案定讞。