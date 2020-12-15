嫌鄰居鸚鵡整天吵人 男與飼主互毆遭判拘役
陳姓男子不滿羅姓、葉姓鄰居共同飼養的鸚鵡整天發出噪音，去年12月跑到兩人住處長按電鈴發洩不滿情緒，羅、葉開門與陳發生口角，引發衝突，陳先徒手推擠葉，羅見狀後則怒向陳揮拳，並與陳拉扯互毆，期間陳持拖把還擊，導致羅臉部、脖子、手腕受傷；新竹地院審理終結，依傷害罪，判陳拘役25日。
法官審理時，陳男坦承與羅男發生肢體拉扯，且有回擊、互毆，卻否認犯傷害罪，辯稱是羅先動手，他的行為屬於正當防衛。但法官調閱監視畫面，發現陳男攻擊羅男身體數次，且多次主動攻擊，因此不採信陳正當防衛說詞。
法官認為，陳男與羅男是鄰居，且陳已經是成年人，縱使對方養的鸚鵡確實有擾鄰問題，也要循正當合法管道處理，但陳卻不用理性解決，與羅產生口角爭執，導致兩人互毆，之後又否認犯行，不見反省，審酌依傷害罪，判陳拘役25日，易科罰金2萬5000元。
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