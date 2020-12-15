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大學畢業生不繳違停罰金沒學位證書 最高行挺校方作法

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

國立東華大學前學生會長許冠澤因未繳清校內違停罰金，沒完成離校程序，未取得畢業證書；他已考上台大城鄉所，說不繳清是要抗爭不合理規定，證書遭扣讓他無法註冊，向台北高等行政法院聲請假處分獲准。案經東華抗告，最高行政法院日前廢棄原裁定，自為裁定駁回確定。

許冠澤等3名學生，今年9月到教育部抗議，因為抗爭不合理的交通規定，故意不繳清罰金，被學校扣住證書，影響註冊研究所和求職等權益。並指出，依學位授予法規定，離校手續不應成為畢業條件，已向教育部提起訴願，正在審理中。

學校指出，3人在校內違規停車、違規行駛、停車逾時和未貼車證等，被校方開出罰單少則23張，多的有4、50張，每張罰單金額在100元到300元間。3人從2017年到今年的罰金分別是1萬1100元、2900元和3400元，其中一名學生繳了5700元，仍有200元未繳，其他2人分文未繳。

由於學校車輛管理辦法規定，積欠違規處理費者不得辦理離校手續，3人未繳清罰金，所以沒有完成離校手續，依學校學則不核發學位證書，但已發給畢業證明書，不影響後續權益。

許冠澤已考上台大城鄉所，故向北高行聲請假處分。裁定書指出，許冠澤若因東華大學拒發畢業證書，讓碩士班入學資格被註銷，將受有重大損害，且難回復，准予假處分，東華先發畢業證書。

東華大學表示，早在9月16日就發給許冠澤畢業證明書，校方主動和台大教務處聯繫，認為證明書符合學士班畢業資格，不影響許的入學權益，「自然沒有假處分的緊急不可回復的狀態存在」，依法提出抗告。

東華也向許冠澤喊話，盼能到校繳納違規處理費以完成離校手續，就會依規定核發學位證書。台大於11月16日依北高行裁定同意許註冊，東華大學也發聲明，表示已發給畢業證明書，並不影響許入學台大權益。

國立東華大學前學生會長許冠澤因未繳清校內違停罰金，沒完成離校程序，未取得學位證書，向法院聲請假處分獲准。案經東華抗告，最高行政法院廢棄原裁定，自為裁定駁回確定。圖／本報資料照。
國立東華大學前學生會長許冠澤因未繳清校內違停罰金，沒完成離校程序，未取得學位證書，向法院聲請假處分獲准。案經東華抗告，最高行政法院廢棄原裁定，自為裁定駁回確定。圖／本報資料照。

台大 東華大學 教育部

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